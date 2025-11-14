بر اثر تصادف زنجیره‌ای بین یک سایپا حامل بنزین، پژو ۴۰۵ و پراید در محور قلعه‌گنج – رمشک، ۸ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر مجروح شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، از وقوع یک سانحه رانندگی دلخراش در محور قلعه‌گنج به سمت رمشک خبر داد که منجر به فوت ۸ نفر شد.

سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، فرمانده پلیس، جزئیات این سانحه دلخراش را تشریح کرد. بر اساس گزارش وی، ابتدا یک دستگاه سایپا حامل سوخت بنزین با پژو ۴۰۵ برخورد کرد و سپس پراید نیز به صورت رخ به رخ با این خودروها تصادف کرد. این حادثه منجر به کشته شدن ۸ نفر و زخمی شدن یک نفر شد و مأموران انتظامی در محل حاضر و اقدامات لازم را انجام دادند.

وی با اشاره به حضور سریع و مؤثر مأموران پلیس راه در محل حادثه افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تصادف، تیم پلیس راه و تیم‌های امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر و رسیدگی به وضعیت مصدوم حادثه و متوفیان انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه نشان می‌دهد که علت وقوع این حادثه، انحراف به چپ خودرو سایپا بوده است.