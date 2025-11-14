به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، از وقوع یک سانحه رانندگی دلخراش در محور قلعهگنج به سمت رمشک خبر داد که منجر به فوت ۸ نفر شد.
سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، فرمانده پلیس، جزئیات این سانحه دلخراش را تشریح کرد. بر اساس گزارش وی، ابتدا یک دستگاه سایپا حامل سوخت بنزین با پژو ۴۰۵ برخورد کرد و سپس پراید نیز به صورت رخ به رخ با این خودروها تصادف کرد. این حادثه منجر به کشته شدن ۸ نفر و زخمی شدن یک نفر شد و مأموران انتظامی در محل حاضر و اقدامات لازم را انجام دادند.
وی با اشاره به حضور سریع و مؤثر مأموران پلیس راه در محل حادثه افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تصادف، تیم پلیس راه و تیمهای امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ایمنسازی مسیر و رسیدگی به وضعیت مصدوم حادثه و متوفیان انجام شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه نشان میدهد که علت وقوع این حادثه، انحراف به چپ خودرو سایپا بوده است.