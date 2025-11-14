میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۰۶۹
بازدید: ۳۹۶

عکس: شفق شمالی فراتر از قطب‌ها

شفق شمالی، این پدیده شگفت‌انگیز و رؤیایی آسمان‌های قطبی، شب گذشته در آسمان ایالت‌های میانه آمریکا نیز خودنمایی کرد. نورهای سبز، صورتی و بنفش این مهمان نادر، آسمان شب را به صحنه‌ای از رقص نور بدل ساخت و بسیاری از مردم را به تماشای یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت واداشت. کارشناسان، ظهور شفق در این عرض جغرافیایی را نتیجه‌ی طوفان خورشیدی نیرومندی می‌دانند که میدان مغناطیسی زمین را دگرگون کرده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
شفق قطبی آسمان شب آمریکا طبیعت عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.