عکس: شفق شمالی فراتر از قطب‌ها

شفق شمالی، این پدیده شگفت‌انگیز و رؤیایی آسمان‌های قطبی، شب گذشته در آسمان ایالت‌های میانه آمریکا نیز خودنمایی کرد. نورهای سبز، صورتی و بنفش این مهمان نادر، آسمان شب را به صحنه‌ای از رقص نور بدل ساخت و بسیاری از مردم را به تماشای یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت واداشت. کارشناسان، ظهور شفق در این عرض جغرافیایی را نتیجه‌ی طوفان خورشیدی نیرومندی می‌دانند که میدان مغناطیسی زمین را دگرگون کرده است.