میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفارت سوریه در انگلیس بازگشایی شد

رسانه‌های سوری گزارش دادند که دمشق سفارت خود در لندن را پس از سال‌ها بازگشایی کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۴۸
| |
183 بازدید
سفارت سوریه در انگلیس بازگشایی شد

به گزارش تابناک، خبرها حاکی از آن است که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه، سفارت این کشور در انگلیس را بازگشایی کرده است.

خبرگزاری سوریه (سانا) امروز (پنجشنبه) گزارش داد: «اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه روز پنجشنبه پرچم سوریه را بر فراز سفارت سوریه در لندن برافراشت و بازگشایی این سفارتخانه را پس از سال‌ها تعطیلی اعلام کرد.»

الشیبانی ابراز امیدواری کرد که این بازگشایی، «آغازگر دوران جدیدی باشد و به سوریه در تثبیت مجدد نقش خود در جهان کمک کند.»

انگلیس به تازگی تحریم‌های خود علیه «احمد الشرع» رئیس‌ خودخوانده سوریه را که زمانی از سوی غرب به دلیل فعالیت های تروریستی و سرکردگی گروهی وابسته به القاعده تحریم شده بود، لغو کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوریه انگلیس سفارت بازگشایی الجولانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جولانی از فهرست تحریم‌های سازمان ملل خارج شد
الجولانی: برای احیای روابط با روسیه تلاش می‌کنیم
آمریکا به‌دنبال لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه جولانی
دیدار الجولانی با بن سلمان در ریاض
جولانی از در پشتی وارد کاخ سفید شد!
آمریکا: سوریه در فهرست حامی تروریسم باقی می‌ماند
اعتراف جنجالی الجولانی درباره مذاکره با اسرائیل
دیدار الجولانی با امیر قطر در دوحه + عکس
الجولانی به دیدار ترامپ می‌رود
دیدار فرستاده آمریکا با الجولانی + عکس
اولین پارلمان جدید سوریه آغاز به کار می‌کند
آمریکا پای حذف نام جولانی از لیست سیاه ایستاد!
الجولانی به ریاض می‌رود
اقدام انگلیس درباره الجولانی و «هیئت تحریرالشام» سوریه
وزیرخارجه دولت الجولانی فردا به روسیه می‌رود
نتانیاهو خواهان رابطه با حکومت جدید سوریه!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
ارسال پیامک یارانه‌ای به سرپرستان خانوار
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cbg
tabnak.ir/005cbg