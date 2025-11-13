سفارت سوریه در انگلیس بازگشایی شد

به گزارش تابناک، خبرها حاکی از آن است که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه، سفارت این کشور در انگلیس را بازگشایی کرده است.

خبرگزاری سوریه (سانا) امروز (پنجشنبه) گزارش داد: «اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه روز پنجشنبه پرچم سوریه را بر فراز سفارت سوریه در لندن برافراشت و بازگشایی این سفارتخانه را پس از سال‌ها تعطیلی اعلام کرد.»

الشیبانی ابراز امیدواری کرد که این بازگشایی، «آغازگر دوران جدیدی باشد و به سوریه در تثبیت مجدد نقش خود در جهان کمک کند.»

انگلیس به تازگی تحریم‌های خود علیه «احمد الشرع» رئیس‌ خودخوانده سوریه را که زمانی از سوی غرب به دلیل فعالیت های تروریستی و سرکردگی گروهی وابسته به القاعده تحریم شده بود، لغو کرد.