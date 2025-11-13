میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض

قهرمانی شهسواری در تنیس روی میز / روز طلایی تنیس روی میز دختران ایران

نماینده تنیس روی میز کشورمان در دیدار فینال  انفرادی مقابل نماینده سوریه به پیروزی رسید و قهرمان شد. 
کد خبر: ۱۳۴۰۰۴۷
| |
387 بازدید

قهرمانی شهسواری در تنیس روی میز / روز طلایی تنیس روی میز دختران ایران

به گزارش تابناک، رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بانوان در ششمین دوره  بازی‌های کشور‌های اسلامی عصر امروز  (پنج شنبه ۲۲ آبان‌ماه) برگزار شد. در این مرحله ندا شهسواری، نماینده کشورمان، به مصاف هند زازا نماینده کشور سوریه رفت و با نتیجه ۴ بر ۲  پیروز و قهرمان شد. 

شهسواری گیم اول و دوم را با نتایج ۷ بر ۱۱ و ۱۰ بر ۱۳ واگذار کرد، گیم سوم و چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۹ بر حریف پیروز شد در پنجمین گیم  با امتیاز ۱۳ بر ۱۱  نتیجه را واگذار کرد و با زی به گیم پنجم رسید که در این گیم با امتیاز ۱۱ بر ۸ پیروز شد و گیم ششم هم این پیروزی را تکرار کرد و به این تربیت با نتیجه کلی ۴ بر ۲  دهمین مدال طلای کاروان ایران را به نام‌خود  ثبت کرد.

شهسواری پیش از این در مسابقات دوبل دختران هم قهرمان شده بود و با این پیروزی دومین مدال طلای  تنیس روی میز را برای کاروان سفیران اقتدار ایران ثبت کرد.

