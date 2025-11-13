میلی صفحه خبر لوگو بالا
صعود سخت با دستان بیرانوند؛ عبور از سد کیپ‌ورد و در انتظار پیروزی مصر

بازی در دقایق ابتدایی آروم دنبال شد و بازی بیشتر در میانه میدان دنبال می‌شد اما در دقیقه ۲۵ بازی اولین موقعیت جدی بازی برای ایران شکل گرفت.
صعود سخت با دستان بیرانوند؛ عبور از سد کیپ‌ورد و در انتظار پیروزی مصر

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی ایران که جهت آماده‌سازی خود برای جام جهانی در رقابت‌های چهارجانبه العین با حضور تیم‌های مصر، ازبکستان و کیپ ورد شرکت کرده است، امشب در اولین دیدار خود در ورزشگاه هزاع بن زاید در شهر العین مقابل کیپ ورد قرار گرفت، تلاش دوتیم در ۹۰ دقیقه جواب نداد و ایران توانست در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۴ کیپ ورد را شکست دهد و راهی فینال شود.

ترکیب ایران:
علیرضا بیرانوند، مجید حسینی، دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده و مهدی طارمی

ترکیب کیپ ورد:
جوزیمار دیاس، یانیک تاوارش، ادیلسون بورژس، کوین پینا، واگنر پینا، دیلون لیورامنتو، جامیرو مونتیرو، سیدنی لوپس کابرال، دروی دوارته، ویلی سمدو و رایان مندس

بازی در دقایق ابتدایی آروم دنبال شد و بازی بیشتر در میانه میدان دنبال می‌شد اما در دقیقه ۲۵ بازی اولین موقعیت جدی بازی برای ایران شکل گرفت که ابتدا ضربه سر عزت‌اللهی را دروازه کیپ ورد مهار کرد و سپس خلیل زاده به شکل ناباورانه مقابل دروازه خالی توپ را به بیرون زد.

 در دقیقه ۴۵ و پایانی نیمه اول بازیکنان کیپ ورد فرصت داشتند از روی ضربه ایستگاهی مناسب، دروازه ایران را باز کنند اما ضربه آنها با اختلاف کم به بیرون رفت.

دقیقه ۵۸ ایران فرصت داشت اولین گل این بازی را به ثمر برساند اما ضربه عزت‌اللهی را مدافع کیپ ورد از روی خط دروازه برگرداند.

دقیقه ۸۵ هاشم نژاد فرصت این را داشت دروازه کیپ ورد را باز کند اما ضربه سر این بازیکن را دروازه کیپ ورد مهار کرد.

در ادامه تلاش دوتیم برای بازکردن دروازه یکدیگر جواب نداد و این دیدار طبق برنامه‌ای که از قبل اعلام شده بود، مستقیماً به ضربات پنالتی رفت.

در ضربات پنالتی ایران با نتیجه ۵ بر ۴ کیپ ورد را شکست داد، علیرضا بیرانوند موفق شد پنالتی چهارم تیم کیپ ورد را مهار کند و با درخشش وی ایران راهی فینال شد. تیم ملی ایران باید منتظر دیدار مصر و ازبکستان باشد تا حریف خود در فینال را بشناسد.

