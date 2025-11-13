میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض

قهرمانی والیبال ایران / نهمین طلا به نام والیبال 

تیم ملی والیبال ایران در دیدار فینال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، با برتری مقابل ترکیه عنوان قهرمانی را کسب کرد.
قهرمانی والیبال ایران / نهمین طلا به نام والیبال 

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال ایران بازی فینال مقابل ترکیه را در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض، با پیروزی سه بر یک به پایان رساند. 

شاگردان پیمان اکبری ابتدا در دو ست متوالی با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به برتری رسیدند، سپس ترکیه در ست سوم ۲۵ بر ۱۷ پیروز شد تا کار به ست چهار کشیده شود.

در این ست ایران برتری خود را به رخ حریف کشید و توانست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷به پیروزی برسد و در مجموع ست‌ها با نتیجه سه بر یک برنده شود و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

علی رمضانی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، علی حاجی پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرت‌پور بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال مردان به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی به عنوان مربی و علی ساوری کتولی به عنوان آنالیزور کادر فنی تیم ملی مردان ایران را در این بازی‌ها تشکیل دادند.

نتایج تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله گروهی:

ایران ۳ - بحرین ۲
ایران ۳- قطر صفر
ایران ۳ – ترکیه یک
ایران ۳ - چاد صفر

برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی والیبال تیم ملی والیبال قهرمانی مدال طلا
