قالیباف: اسرائیل هیچگاه این طور طعم آتش را نچشیده بود

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره چهاردهمین سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، گفت: رژیم صهیونیستی جنایتکار، این غده سرطانی منطقه، هیچوقت در این ۸۰ سال عمر منحوس خود، مثل این جنگ ۱۲ روزه، طعم آتش و قدرت علیه خودش را نچشیده بود.
وی فزود: اسرائیل در ۴-۵ روز آخر جنگ ۱۲ روزه، فشار سنگینی برای قطع آتش از ناحیه ایران داشت. این قدرت، به برکت آن مظلومیت رزمندگان ایرانی در دفاع مقدس و تحولاتی است که شهیدان طهرانیمقدمها و حاجیزادهها و باقریها و سلامیها و رشیدها و سلیمانیها و محرابیها و ربانیها و شادمانیها و همدانیها و شوشتریها، کاظمیها و ... رقم زدند.
* اخلاص اساس تحولآفرینی شهید طهرانیمقدم بود
قالیباف ادامه داد: شهید طهرانیمقدم و امثال او کار جهادی میکردند. اینها واقعاً شجاعت فکری داشتند. تصمیمات خارقالعاده میگرفتند. شهید طهرانیمقدم همیشه میگفت که اگر امروز کار نکنیم، فردا دیر خواهد بود.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه «ما در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که اگر از قبل آماده نبودیم و موشک نداشتیم، مشکل ساز میشد»، افزود: مهمتر از ساخت موشک توسط طهرانیمقدمها، ساختن اعتماد به نفس ملی در جامعه برای همیشه بود. موشک به جای خود؛ امّا آنچه طهرانیمقدمها ساختند، اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به این امر بود که «کارِ نشد نداریم».
* تضمین «اعتماد به نفس ملی» توسط طهرانیمقدمها مهمتر از ساخت موشک بود
وی با تاکید بر اینکه ارادهای که برخاسته از اخلاص باشد، هر کاری میتواند بکند، اضافه کرد: کارهای بزرگ شهدای ما، تحولات ساختاری ایجاد میکند، نظام هویتی در کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و استقلال کشور را حفظ میکند.
قالیباف افزود: مهمتر از ساخت سانتریفیوژ و بقیه تاسیسات در هستهای(که ما الان جزو پیشرفتهترین کشورها هستیم)، تضمین استقلال علمی کشور در پیچیدهترین موضوعات توسط دانشمندان هستهای بود. اینجاست که مقام معظم رهبری میفرمایند این پیشرفتهای ایران با بمباران نابود نمیشود.
* اگر شهدای ما خون دادند، همسران شهدا هم صبر کردند و هم خوندل خوردند
رئیس مجلس در ادامه این مراسم تصریح کرد: همسران شهدا، سالها هر بار که زنگ خانه به صدا در میآمد، اولین فکری که به ذهنشان میرسید این بود که نکند خبر شهادت یا مجروحیت باشد. در مجموعهای که بودند و اتاقهایی سه در چهار زندگی میکردند، بارها دیدند که وقتی زنگ خانهای به صدا درآمد، خبر شهادت یکی از همرزمان همسرشان بود. با وجود این رنجها، هیچگاه تردیدی در ایمان و همراهی آنان با همسرانشان بهوجود نیامد.
مراسم یادواره سردار عالیقدر، دانشمند برجسته و پارسای بیادعا، شهید حسن طهرانیمقدم هماینک در مشهد مقدس در حال برگزاری است.
حاج احمد واعظی، مداح اهلبیت(ع) به مناسبت ایام فاطمیه(س) در این مراسم مداحی کرده است و پیش از او حاج احمد بابایی، شاعر اهلبیت(س) به شعرخوانی پرداخت.
مشروح سخنان قالیباف رئیس مجلس در چهاردهمین یادواره سالروز شهادت حاج حسن طهرانیمقدم به شرح زیر است:
محمدباقر قالیباف در چهاردهمین یادواره سالروز شهادت حاج حسن طهرانیمقدم فرمانده شهید یگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امشب در تالار همایشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یادوارههای شهدا، مجالس یادآوری است تا پیش چشم ما این حقیقت را زنده نگه دارد که غرق این دنیای گذرا را نخوریم. من همیشه این را گفتهام و بهنظرم شاید هیچ رهاوردی مهمتر از این نباشد. به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب میفرمایند «زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
وی افزود: خانوادههای شهدا، شریک در اجر شهید است و اگر صبر کند، همان پاداشی را به او میدهند که به شهید تعلق میگیرد. بهعنوان یک راوی تأکید میکنم که اگر شهدای ما از زمان دفاع مقدس تا جنگ ۱۲روزه و پس از آن توانستند خط مقدم ایثار و جهاد را حفظ کنند، یک جنبهاش بهخاطر اراده و ایمان آنها بود و جنبه دیگر، ریشه در صبر خانوادههایشان داشت. من تصدیق میکنم که برای خانوادههای بسیاری از مجاهدان راه اسلام و انقلاب و وطن، هر زنگ در بهمنزله احتمال اعلام خبر شهادت عزیزشان بود اما از زمان دفاع مقدس تا همین جنگ ۱۲روزه، لحظهای خدشه به این کوههای صبر زینبی وارد نشده و انشالله در ادامه نیز همینگونه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حالا در این شرایط نوبت ماست که زندگی مادی و معنوی خود را مدیون این خونهای پاک و جانفشانیهای مؤمنانه عزیزانشان بدانیم. به همه خانوادههای عزیز و گرانقدر شهدا میگویم که اجر مجاهدت عزیزانتان دقیقاً مقارن با همان چیزی است که نصیب و روزی شما شده و اگر امروز امثال طهرانیمقدمها را در زمره بزرگترین سرمایههای انسانی تاریخ کشور میدانیم، این قله به برکت حمایت خانواده شهید فتح شده است.
به گفته قالیباف، در شرایطی که یک جنگ شناختی و ادراکی بسیار بزرگ ازسوی دشمن علیه ملت ایران در جریان است، دوباره وقت پاتکزدن به سبک دفاع مقدس فرارسیده است تا انقلاب اسلامی، ارزشهای اخلاقی خود را در این تقابل معرفی و ابراز کند.
وی بیان کرد: اگر امروز طهرانیمقدم و هزاران شهید گمنام دیگر در نهضت موشکی کشور دست ملت را پر کردهاند، اساس تحولآفرینی آنها برپایه اخلاصی بود که در کار جهادی خود پیشه کرده بودند. بدیهی است که هر جنگ نظامی، آتش مؤثر میخواهد. ازجمله تقابل جریان حق با همین رژیم جعلی صهیونیستی که قریب ۸۰سال از روز تصویب نام ننگین آن میگذرد اما با وجود همه فشارها و تحریمها، حاج حسنآقا اراده کرد ایران به بزرگترین ذخایر موشک دنیا مجهز شود و شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که شهید طهرانیمقدم و بهتبع آن شهید حاجیزاده، همیشه به تصمیمات خارقالعاده و اراده شکستناپذیرش مشهور بود. اینکه میگویم شجاعت فکری داشت، فکر نکنید مثلاً با یکبار، دوبار یا دهبار تمرین و بازطراحی کامل محاسبات به سرانجام رسیدند. من تصدیق میکنم که هر گام از پروژه موشکی را با دهها بار تکرار و بازبینی به پیش بردند. مبنای فکریشان هم این بود که اگر امروز کار نکنیم، فردا دیگر دیر است و اگر امروز برای یک پروژه عرق نریزیم، فردا بهخاطر این قصور خون از ما ریخته خواهد شد.
وی ادامه داد: ازجمله درسهای بزرگ شهدا برای ما این بود که اینها همیشه پاسخگو بودند. من به یاد دارم شماری از اینها حتی در دادگاههای نظامی در محضر قاضی پاسخ میدادند. مردم ما هم به یاد دارند فرماندهان موشکی درمقابل جریانی که آنها را متهم میکرد، ایستادند و مردانه مسئولیت پذیرفتند. اینها همه جزو آموزههای سیره شهداست.
قالیباف تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سه تعبیر به بهترین وجه ممکن، نهضت امام(ره) را تعریف کردند. همین که عقلانیت، عدالت و معنویت، سه درونمایه اساسی نهضت امام راحل بود در سیره شهدای قهرمانمان هم که مرور کنیم، تجلی این سه ساحت را میبینیم؛ همانطور که در کار جهادی متکی به عقل و منطق بودند، تبلور عدالت در نیت آنها آشکار بود و در هیچ موقعیتی از معنویات غافل نمیشدند. شما ببینید همین آقای رشید، از دوران جوانی در مبارزه با رژیم ستمشاهی بود. زندان رفت، شکنجه کشید. بعد هم نوبت به دفاع مقدس رسید و تا ۴۷ سال بعد در خط مقدم تقابل با دشمن و جهاد باقی ماند. بدیهی است در این شرایط، شهادت حق امثال رشید عزیز ما باشد. اگر غیر از این بود، ظلم در حق او بود.
وی تأکید کرد: ازجمله دستاوردهای شهید طهرانیمقدم و شهید حاجیزاده این بود که فراتر از موشک، باور به اصابت موفق آن موشک را در دل و ذهن مردم ما کاشتند. این دیگر رفت در باور جوان دانشگاهی ما نشست، نهادینهشد و در همه علوم، دانشمند ما باور پیدا میکند که ما میتوانیم همانطور که طهرانیمقدم و حاجیزاده توانستند. به همین دلیل است که میگوییم شهدای ما، تصویر عینی اقتدار در همه زمینهها بودند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، همه چالشهایی که امروزه در کشور وجود دارد، به یک شکل مستقیم ریشه در فراموشکردن جوانب فرهنگ ایثار و شهادت دارد. همانطور که این فرهنگ، پیوستهای دقیقی در اقتصاد، سیاست و مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد و به همان رویه که در حوزه هوافضا توانستیم طلایهدار پیشرفت در دنیا باشیم، به شرط مشارکت و همراهی مردم در اقتصاد هم میتوانیم این پیشرفت را تکرار کنیم.