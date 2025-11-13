میلی صفحه خبر لوگو بالا
لیلا بلوکات: سورپرایز شدم؛ بعد از ۱۲ سال از من یاد شد!

لیلا بلوکات و محمد معتمدی به عنوان خیران برتر جهادی در رویداد جهادی امیر تجلیل شدند.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۴۱
| |
517 بازدید

لیلا بلوکات: سورپرایز شدم؛ بعد از ۱۲ سال از من یاد شد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آیین پنجمین رویداد جهادی «امیر» یادبود جهادگر مرحوم امیرمحمد اژدری با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از جهادگران و خيران و هنرمندان در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در ابتدای برنامه مهدی مسکنی رئیس شورای سیاستگذاری جایزه امیر طی سخنانی با اشاره به یاد و خاطره جهادگر بسیجی امیرمحمد اژدری گفت: او جوان بود و ضمن خدمت به مردم از جوانی خود هم غافل نبود، موسیقی گوش می‌داد و بسیار شد بود، اما در عین حال از مسئولان حقوق مردم را طلب می‌کرد. جایزه امیر امسال ۶۵۰ شرکت‌کننده داشت و امروز برترین‌های آن‌ معرفی و تجلیل می‌شوند.

در ادامه از برخی فعالان عرصه محرومیت‌زدایی تجلیل شد.

لیلا بلوکات بازیگر سینما و تلویزیون یکی از افراد تجلیل شده بود که پس از دریافت جایزه با چشمانی اشک آلود گفت: امروز من سورپرایز شدم، من این مجموعه را که به نام یک خیر است که شهید شده، نمی‌شناختم. امروز خیلی خوشحالم که بعد از حدود ۱۲ سال فعالیت در امور خیریه از من یاد شد.

وی ادامه داد: من برای خدا کار می‌کردم و هیچگاه کمکی از سوی نهاد‌های دولتی به من نشد و با کمک مردم و خيران کار را پیش بردم. نه تنها کمکی به من نشد، بلکه در این راه آزار دیدم. تا امروز کسی از من یاد نکرده بود و ممنونم که امروز من را هم یاد کردید.

در ادامه از محمد معتمدی خواننده کشورمان به عنوان خیر جهادگر تجلیل شد.

او پس از دریافت جایزه گفت: ممنونم که من را قابل دانستید، اما هستند خيران و نیکوکارانی که خدمت می‌کنند و ما فعال‌تر هستند.

وی گفت: معمولاً کسانی که سراغ کارهای خیر می‌روند از دولت و نهادهای دولتی پول و چیزی نمی‌خواهند، اما دولت و مجلس می‌توانند برای آنها امور را تسهیل کنند، از نگاه قانون کنسرت، کنسرت است و نگاهی وجود ندارد که این کنسرت قرار است مدرسه بسازد. گاهی کنسرت برای امور خیریه است اما نگاه به آن یکسان است و باید مالیات بدهیم و تسهیلگری برای برگزاری آن هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: در غنی‌آباد تهران دنبال ایجاد شغل برای جوانان بودیم، آنقدر موانع داشتیم که نشد و کار را رها کردیم. ما از مسئولان در دولت و مجلس کمک نمی‌خواهیم، فقط درخواست تسهیل‌گری داریم.

در ادامه معتمدی غزلی از حافظ برای حاضران خواند.

پوران درخشنده یکی دیگر از افراد برگزیده بود که به دلیل عدم حضور در سالن رابعه اسکویی جایزه او را دریافت کرد.

در مرحله اول اعطای جوایز الهام رستمی، ناصر فرجی و رضا رفیعی به عنوان جهادگران برتر تجلیل به عمل آمد.

در ادامه ۶ فعال جهادگر در حوزه محرومیت‌زدایی فعالیت خود را برای حاضران شرح دادند و به زأی حاضران سه نفر به نام‌های فاطمه نظیفی و عمران بلوچ به عنوان برگزیده معرفی شدند.

