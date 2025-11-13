«ادل» وارد دنیای سینما شد

ادل، خواننده مشهور و محبوب انگلیسی تبار با بازی در فیلمی از تام فورد، وارد دنیای سینما می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ورایتی، اولین حضور ادل در سینما، با بازی در نقش اصلی فیلم «گریه تا بهشت» به کارگردانی تام فورد رقم می‌خورد.

این هنرمند برنده جایزه گرمی با بازی در «گریه تا بهشت» غول دنیای مد که کارگردانی، تهیه‌کنندگی و نویسندگی این فیلم را برعهده دارد و آن را با اقتباس از رمان سال ۱۹۸۲ آن رایس خواهد ساخت، نامش را وارد دنیای سینمایی می‌کند. داستان این فیلم در ایتالیای قرن هجدهم رخ می‌دهد و زندگی دو مرد، یک نجیب‌زاده ونیزی و یک خواننده اپرا را دنبال می‌کند که زندگی‌شان به طور غیرمنتظره‌ای در هم تنیده می‌شود.

ادل خواننده و ترانه نویس بریتانیایی در این فیلم در کنار نیکلاس هولت، آرون تیلور-جانسون، سیاران هیندز، جورج مک‌کی، مارک استرانگ، کالین فرث، پل بتانی، اوون کوپر، دنیل کوین-توی، هانتر شافر، جوزفین تیسن، تندیو نیوتن، تئودور پلرین، داریل مک‌کورمک، کاسیان بیلتون، هاوک هانمن و لوکس پاسکال بازی خواهد کرد.

فیلم «گریه به بهشت» در حال حاضر در لندن و رم در مرحله پیش‌تولید است و فیلمبرداری اصلی آن در ژانویه آغاز می‌شود تا طبق برنامه‌ریزی‌ها برای پاییز سال آینده آماده اکران باشد.

گفته شده فورد خودش بودجه فیلم را تأمین کرده و قصد دارد پس از اتمام تولید، برای آن خریدار پیدا کند.

فورد که ابتدا مدیر خلاق برندهای «گوچی» و «ایو سن لوران» بود، برند مد خود را راه‌اندازی کرد و پس از آن هم وارد دنیای سینما شد و اولین کارگردانی خود را با فیلم «یک مرد مجرد» در سال ۲۰۰۹ انجام داد که نامزد اسکار شد. دومین فیلم او «حیوانات شبگرد» در سال ۲۰۱۶ ساخته شد که جایزه هیئت داوران جشنواره ونیز را از آن خود کرد و نامزدی اسکار بازیگر نقش مکمل مرد را برای مایکل شانون به ارمغان آورد. «گریه تا بهشت» فورد را دوباره با تیلور-جانسون که از بازیگران فیلم دومش بود و کالین فرث که بازیگر فیلم اولش بود، همراه کرده است.

ادل، که با ترانه‌هایی چون «سلام»، «تعقیب پیاده‌روها»، «غلتیدن در اعماق» و «اسکای‌فال» که برنده اسکار شد، شهرت جهانی یافت، چندی پیش اعلام کرد قصد دارد پس از پایان اقامتش در لاس وگاس، به شکل موقت از موسیقی فاصله بگیرد. وی تابستان پارسال گفت: هیچ برنامه‌ای برای موسیقی جدید ندارم. می‌خواهم یک استراحت بزرگ داشته باشم و برای مدت کوتاهی به کارهای خلاقانه دیگری بپردازم.