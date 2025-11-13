عکس: تصویری قدیمی از حرم مطهر امام رضا(ع)

سال‌ها گذشته، خیابان‌ها عوض شدند، شهر بزرگ‌تر شده... اما حرم امام رضا (ع) همان جایی است که مشهد به خاطرش زنده‌ است.