صعود شتابان نرخ طلا و سکه در پایان هفته

به گزارش تابناک، در بازار نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۶۱ هزار تومان افزایش و با نرخ ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان در بازار طلا معامله شد.
سکه امامی با ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان قیمت گذاری شد. سکه بهار آزادی با ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان افزایش به ۱۱۴ میلیون و ۱۱۰ تومان رسید. نرخ نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۲ میلیون تومان و ۳۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در تابلو اعلان قیمتها نمایان شد.
قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نرخ دلار در بازار ارز
نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، ۱۱۲.۵۳۰ تومان معامله شد.