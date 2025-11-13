میلی صفحه خبر لوگو بالا
صعود شتابان نرخ طلا و سکه در پایان هفته

نرخ طلا و سکه امروز با صعود میلیونی قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ به طوریکه نرخ سکه امامی با ۲ میلیون تومان افزایش همراه شد. نرخ طلا ۱۸ عیار با افزایش قیمت در بازار مواجه شد. نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، ۱۱۲.۵۳۰ تومان معامله شد.
به گزارش تابناک، در بازار نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۶۱ هزار تومان افزایش و با نرخ ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان در بازار طلا معامله شد.

سکه امامی با ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان قیمت گذاری شد. سکه بهار آزادی با ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان افزایش به ۱۱۴ میلیون و ۱۱۰ تومان رسید. نرخ نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۲ میلیون تومان و ۳۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شد.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.  

نرخ دلار در بازار ارز

نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، ۱۱۲.۵۳۰ تومان معامله شد.

