به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سردار قاسم رضایی عصر پنجشنبه در رشت اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش سه درصدی دارد و برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات باید رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی افزود: پلیس مسئولیت قانونی در حوزه امنیت عمومی و مقابله با جرائم مشهود را دارد و دستگاه قضائی مکمل فعالیت‌های میدانی پلیس است.

وی ادامه داد: آنچه امروز نیاز کشور است، بازنگری در هزینه و مجازات جرائم برای افزایش بازدارندگی و رعایت حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: همچنین برای اثربخشی اقدامات انتظامی نیاز است دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط در اجرای دقیق قانون و بازدارندگی مجازات‌ها همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند تا مأموریت‌های پلیس مضاعف نشود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه گیلان از استان‌های امن کشور است، بیان کرد: در این استان طی هفت ماه گذشته، شاهد کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت و افزایش کشف جرائم در حوزه مواد مخدر بوده‌ایم که نتیجه تعامل مردم و همکاری مسئولان استانی است.

سردار رضایی در ادامه به وضعیت مرزهای شرقی و غربی اشاره و اضافه کرد: دیوارکشی و انسداد فیزیکی در مرزهای افغانستان و پاکستان در حال اجراست و بیش از ۱۵۰ کیلومتر از این پروژه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و راداری تکمیل شده است اما با این حال، تأمین امنیت مرزها نیازمند دیپلماسی مرزی و همکاری مستمر کشورهای همسایه است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر هوشیاری مرزبانان کشور گفت: اصطلاح"کولبر" نباید به افرادی که با سلاح یا کالای قاچاق وارد کشور می شوند اطلاق شود، ضمن اینکه تردد مرزنشینان در مسیرها و زمان‌های مشخص مورد تأیید پلیس است؛ اما عبور غیرمجاز و مسلحانه جرم محسوب می شود.

بنا بر این گزارش، دیدار با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان و شرکت در کمیسیون عملیات ویژه انتظامی و مرزبانی استان گیلان از برنامه های سردار قاسم رضایی در گیلان بود.