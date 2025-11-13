لیدر باشگاه استقلال محروم شد

به گزارش تابناک، محرومیت لیدرهای سرخابیها به سوژه این روزهای کمیتههای انضباطی و اخلاق تبدیل شده است. پس از حکم سنگین علیه تعداد زیادی از لیدرهای سرخ، حالا اینبار نوبت به یکی از مشوقین آبیها رسیده است.
بر این اساس و طی دستور موقت صادره کمیته انضباطی، امیر گلستانی از مشوقین منتسب به باشگاه استقلال بابت ارتکاب رفتار توهین آمیز تا اطلاع ثانوی از ورود به کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال محروم شد.
لازم به ذکر است که اخیراً ویدیویی از گلستانی در فضای مجازی منتشر شده که او به پرسپولیس و هوادارانش توهین میکند و کمیته انضباطی نیز بر همین اساس او را تا اطلاع ثانوی محروم کرده است.