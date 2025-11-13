میلی صفحه خبر لوگو بالا
لیدر باشگاه استقلال محروم شد

یکی از لیدرهای استقلال به دلیل توهین به باشگاه رقیب، تا اطلاع ثانوی محروم شد.
لیدر باشگاه استقلال محروم شد

به گزارش تابناک، محرومیت لیدرهای سرخابی‌ها به سوژه این روزهای کمیته‌های انضباطی و اخلاق تبدیل شده است. پس از حکم سنگین علیه تعداد زیادی از لیدرهای سرخ، حالا این‌بار نوبت به یکی از مشوقین آبی‌ها رسیده است.

بر این اساس و طی دستور موقت صادره کمیته انضباطی، امیر گلستانی از مشوقین منتسب به باشگاه استقلال بابت ارتکاب رفتار توهین آمیز تا اطلاع ثانوی از ورود به کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال محروم شد.

لازم به ذکر است که اخیراً ویدیویی از گلستانی در فضای مجازی منتشر شده که او به پرسپولیس و هوادارانش توهین می‌کند و کمیته انضباطی نیز بر همین اساس او را تا اطلاع ثانوی محروم کرده است.

چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
بیانیه استقلال در پاسخ به بیانیه امروز صبح پرسپولیس
تاکید بر حرمت انسان‌ها در بیانیه پرسپولیس
محرومیت ۹ لیدر و احضار ۷ بازیکن پرسپولیس
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
