لیدر باشگاه استقلال محروم شد

یکی از لیدرهای استقلال به دلیل توهین به باشگاه رقیب، تا اطلاع ثانوی محروم شد.

به گزارش تابناک، محرومیت لیدرهای سرخابی‌ها به سوژه این روزهای کمیته‌های انضباطی و اخلاق تبدیل شده است. پس از حکم سنگین علیه تعداد زیادی از لیدرهای سرخ، حالا این‌بار نوبت به یکی از مشوقین آبی‌ها رسیده است.

بر این اساس و طی دستور موقت صادره کمیته انضباطی، امیر گلستانی از مشوقین منتسب به باشگاه استقلال بابت ارتکاب رفتار توهین آمیز تا اطلاع ثانوی از ورود به کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال محروم شد.

لازم به ذکر است که اخیراً ویدیویی از گلستانی در فضای مجازی منتشر شده که او به پرسپولیس و هوادارانش توهین می‌کند و کمیته انضباطی نیز بر همین اساس او را تا اطلاع ثانوی محروم کرده است.