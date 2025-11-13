میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل کیپ‌ورد در تورنمنت العین امارات مشخص شد.
اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه تورنمنت چهار جانبه العین از ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه هزاع بن زاید مقابل تیم ملی کیپ‌ورد قرار می‌گیرد تا دو تیمِ راه یافته به جام جهانی 2026 در دیداری تدارکاتی یکدیگر را محک بزنند.

تیم ملی ایران با پنج تغییر نسبت به آخرین مسابقه تدارکاتی مقابل تانزانیا که موفق به کسب پیروزی دو بر صفر شد، دیدار امشب برابر کیپ‌ورد را آغاز می‌کند و امیر قلعه‌نویی تصمیم گرفته تغییرات جالب توجهی در جمع 11 نفر اصلی به وجود بیاورد.

علیرضا بیرانوند پس از یک مسابقه جایگاهش را در ترکیب تیم ملی به دست آورده و دروازه‌بان ایران در مسابقه امشب مقابل کیپ‌ورد است که سعی دارد برخلاف سه بازی اخیرش کلین‌شیت کند و نمایش خوبی در دیدار با حریف آفریقایی داشته باشد.

سید مجید حسینی که آخرین بازی ملی خود را در دومین مسابقه دور گروهی جام ملت‌های آسیا مقابل هنگ کنگ انجام داده و پس از ۲۲ ماه دوباره از سوی امیر قلعه‌نویی دعوت شده، خیلی زود به جمع ۱۱ نفر اصلی رسیده تا محمدحسین کنعانی‌زادگان روی نیمکت بنشیند و شجاع خلیل‌زاده نیز زوج او در عقب زمین است و مثل دو بازی گذشته برابر روسیه و تانزانیا جایگاهش را حفظ کرده است.

