کشف ١٨۶ بسته هروئین از معده سه متهم در استهبان

در اخبار کوتاهی که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده است، اخباری نظیر کشف انواع مواد مخدر از معده متهمین، کشف انواع مواد مخدر، زمین‌گیر شدن خودروهای شوتی و توصیه‌هایی برای پیشگیری از اعتیاد آمده است.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس، فرمانده انتظامی شهرستان استهبان امروز پنج‌شنبه، ۲۲ آبان گفت: با هوشیاری پلیس، یک کیلو و ۷۹۰ گرم هروئین و یک گرم و ۵۰ سانت شیشه از معده متهمین خارج شد.

حجت‌الله احمدیان بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو پراید با یک راننده و ۲ نفر سرنشین مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به استرس سرنشینان خودرو ماموران انتظامی به متهمین مشکوک و مظنون شدند. پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهمین را دستگیر و به بیمارستان انتقال دادند.

فرمانده انتظامی استهبان بیان کرد: پس از انتقال افراد مذکور به بیمارستان، تعداد۱۸۶ بسته کوچک به مقدار یک کیلو و ۷۹۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و یک گرم و ۵۰ سانت شیشه از معده متهمان خارج شد.

احمدیان با بیان اینکه متهمان با دستور مرجع قضایی روانه زندان شدند، گفت: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

زمین‌گیر شدن ۴۸ سواری شوتی در شهرستان نی‌ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از توقیف خودروهای شوتی و دارای تغییر وضعیت با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

عظیم‌الله کرمی بیان کرد: طرح توقیف خودروهای شوتی و دارای تغییر وضعیت با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، انتظام بخشی و جلوگیری از بروز تخلفات و هنجارشکنی، در هفته گذشته در محورهای مواصلاتی شهرستان نی ریز به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: در این طرح ماموران انتظامی این فرماندهی ۴۸ سواری شوتی که مالکان آنان اقدام به تغییر در اصالت خودروها کرده بودند را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه رانندگان باید از هرگونه تغییر در قدرت موتور، ارتفاع خودرو، تغییر کمک فنر و ... خودداری و خودرو را از حالت استاندارد و ایمن خود خارج نکنند، گفت: این طرح‌ها با هدف جلوگیری از سرعت غیرمجاز، ایجاد حادثه، فرار از صحنه تصادفات، حمل بارهای غیرمجاز در دستور کار پلیس قرار گرفته و اجرای آن به صورت مستمر ادامه دارد.

در منزل مسکونی ۲۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر کشف شد

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۲۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر و دستگیری دو نفر قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل زراعتیان بیان کرد: مأموران انتظامی کلانتری۱۹ بوستان با اقدامات پلیسی مطلع شدند افرادی مقداری تریاک در منزل خود در سطح حوزه استحفاظی دپو کرده‌اند که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند، گفت: در بازرسی از آن منزل، ۲۴ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شیراز در پایان گفت: در این خصوص دو نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.

محمد رستمی بیان کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی در ادامه گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از خودرو، ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان این که کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این رابطه راننده دستگیر و برای انجام سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۳ فقره سرقت در شهرستان ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۱۳ فقره سرقت و دستگیری یک سارق در این شهرستان خبر داد.

سیدمحمد صدرایی‌نژاد بیان کرد: پس از گزارش سرقت درون خودرو، کشف و دستگیری سارق در دستور کار مامورین این یگان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق شدند در این خصوص یک نفر سارق را شناسایی و وی را در مخفی‌گاهش دستگیر کنند.

صدرایی‌نژاد با اشاره به اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۱۳ فقره سرقت درون خودرو اقرار کرد، اظهار کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.

پیشگیری اجتماعی یکی از راه‌های اساسی مبارزه با اعتیاد است

معاون فرهنگی و اجتماعی استان فارس با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد وظیفه همگان است، گفت: پیشگیری اجتماعی یکی از راههای اساسی مبارزه با اعتیاد است.

حمید افرامن با اشاره به آغاز هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در مدارس(۲۲ تا ۲۸ آبان ماه) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: متاسفانه امروزه در جامعه ما مصرف انواع مواد مخدر مخصوصاً در بین نوجوانان و جوانان در حال افزایش است و شبکه بین‌المللی قاچاق موادمخدر و سوداگران مرگ بی‌شرمانه دام اعتیاد را در همه جا می‌گسترانند.

وی افزود: حال باید بررسی کنیم چرا برخی از افراد آماده تجربه کردن و آزمودن مواد مخدر هستند و یا برخی برای دسترسی به آن تمایل خاصی دارند در حالی که بسیاری از افراد هرگز پیرامون این دام گام نمی‌نهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس تصریح کرد: بیشترین طیف افراد معتاد را قشر جوان تشکیل می‌دهند که برای کسب تجربه و در اثر معاشرت با دوستان نامناسب به سمت آن متمایل می‌شوند که باید بدانیم این گروه به علت نداشتن پشتوانه خانوادگی و تربیت صحیح و از روی کنجکاوی و همچنین در اثر معاشرت با کسانی که آن‌ها را به استفاده از موادمخدر تشویق و ترغیب می‌کنند برای اولین بار مصرف آن را تجربه کرده و دچار اعتیاد به مواد مخدر می‌شوند.

این مقام انتظامی با اشاره به این که معضل اعتیاد مهم‌ترین مشکل حاضر خانواده‌ها و جامعه است، افزود: در کنار مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ به ابزارهای فرهنگی و پیشگیری در حوزه اجتماعی نیز نیاز اساسی وجود دارد و این امر نیازمند عزم همگانی است.

افرامن اضافه کرد: نوجوانان ما در محیط های دور از نظارت خانواده به دلیل وجود بسترهای مختلف آسیب‌زا با تهدید جدی مواجهند و اگر نتوانیم راهنمایی و مراقبت و دلسوزی لازم را صورت دهیم با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه خواهیم شد؛ لذا باید مراقب باشیم تا فرزندانمان به افراد ناشناس و ناشایست پناه نبرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با تاکید براینکه نوجوانان و جوانان جامعه ما باید قدرت و مهارت نه گفتن را فراگیرند، گفت: هر شخصی در راه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تلاش کند در واقع جهاد کرده است و خادمان مردم در فرماندهی انتظامی استان در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: پلیس فارس با برنامه‌ریزی و اشراف اطلاعاتی، اقدامات مطلوبی در راستای مبارزه با مواد مخدر داشته است و با متلاشی کردن باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در طول سال جاری شاهد افزایش کشفیات، دستگیری ها و جمع آوری معتادان متجاهر در سطح استان هستیم.

افرامن تصریح کرد: اقدامات سخت و انتظامی برای ریشه کن کردن مواد مخدر در جامعه کافی نبوده و باید یک اقدام اجتماعی صورت گیرد و تمام آحاد جامعه اعم از خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان، تشکل‌های غیردولتی، سازمان‌ها و ادارات پای کار بیایند چرا که پیشگیری از اعتیاد وظیفه همگان است.