شفاف سازی پارس خودرو درباره افزایش قیمت کوییک آر اتوماتیک

در روزهای اخیر موضوع افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی خودروهای خانواده کوییک عنوان شده بود که این موضوع صرفا مربوط به خودرو کوییک آر اتوماتیک است.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۲۰
| |
382 بازدید
به گزارش تابناک، کوییک اتوماتیک اقتصادی‌ترین محصول اتوماتیک تولید داخل است و فضاسازی‌های صورت‌گرفته درباره قیمت این محصول مبتنی‌بر واقعیت‌های موجود نیست.

در حال حاضر هیچ خودرویی با برخورداری از گیربکس اتوماتیک، ارزان‌قیمت‌تر از این محصول در بازار کشور وجود ندارد.

لازم به ذکر است نه‌تنها هیچ تعهدی برای این محصول وجود ندارد بلکه همچنین، هیچ طرح فروشی نیز برای کوییک اتوماتیک برگزار نشده است.

با این حال، شرکت پارس‌خودرو به جهت الزام‌های قانونی افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی، شفاف‌سازی مالی و ثبت مبنای رسمی برای گزارش‌های حسابداری، موظف به گنجاندن این محصول در لیست اعلامی بوده که این امر الزاماً به معنای عرضه محصول نیست.

اگرچه به‌منظور تکمیل سبد محصولات پارس‌خودرو و تنوع‌بخشی به تولیدات، این خودرو همچنان در دستور کار این شرکت برای آینده قرار دارد.

گفتنی است، خانواده خودروهای کوییک با وجود شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، همچنان اقتصادی‌ترین خودروهای تولیدی کشور به‌شمار می‌روند.

سایپا خودروسازی پارس خودرو کوییک قیمت خودرو خودرو اتوماتیک افزایش قیمت
