در اقدامی نوآورانه و مبتنی بر توان متخصصان داخلی، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس موفق به باز طراحی و ساخت دستگاه GC برای سنجش همزمان هیدروژن (H₂)، منواکسید کربن (CO) و دیاکسید کربن (CO₂) شد، دستاوردی که عملکردی ممتاز از خود نشان داده و موفق به کسب تندیس نوآور برتر ایرانی شده است.
این نوآوری در پاسخ به یکی از چالشهای دیرینه در واحدهای HDS و آزمایشگاههای پالایشگاهی کشور شکل گرفته است، جایی که دستگاههای سنتی اندازه گیری CO/CO₂ در حضور متان راندمان محدودی دارند و برای اندازهگیری هیدروژن نیز نیاز به استفاده از دستگاه جداگانه RGA وجود داشت.
تیم متخصصان بیدبلند خلیج فارس با رویکردی خلاقانه و مبتنی بر دانش بومی، دستگاه موجود را بازطراحی کرده و امکان اندازهگیری همزمان سه گاز کلیدی در یک Run را فراهم آوردهاند.
از مهمترین نتایج فنی این دستاورد میتوان به افزایش طول عمر کاتالیست دستگاه GC از ۳ به ۵ سال، کاهش هزینههای نت و حذف نیاز به دستگاههای خارجی گرانقیمت RGA اشاره کرد.
همچنین طراحی ماژولار دستگاه موجب شده تا نصب و بهرهبرداری از آن در واحدهای عملیاتی پالایشگاهی با سهولت و حداقل تغییرات ممکن انجام شود.