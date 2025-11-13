میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بومی‌سازی دستگاه سنجش همزمان گازهای H₂، CO و CO₂ در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس 

در اقدامی نوآورانه و مبتنی بر توان متخصصان داخلی، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس موفق به باز طراحی و ساخت دستگاه GC برای سنجش همزمان هیدروژن (H₂)، منواکسید کربن (CO) و دی‌اکسید کربن (CO₂) شد
کد خبر: ۱۳۴۰۰۱۱
| |
269 بازدید

بومی‌سازی دستگاه سنجش همزمان گازهای H₂، CO و CO₂ در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس 

در اقدامی نوآورانه و مبتنی بر توان متخصصان داخلی، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس موفق به باز طراحی و ساخت دستگاه GC برای سنجش همزمان هیدروژن (H₂)، منواکسید کربن (CO) و دی‌اکسید کربن (CO₂) شد، دستاوردی که عملکردی ممتاز از خود نشان داده و موفق به کسب تندیس نوآور برتر ایرانی شده است. 

این نوآوری در پاسخ به یکی از چالش‌های دیرینه در واحدهای HDS و آزمایشگاه‌های پالایشگاهی کشور شکل گرفته است، جایی که دستگاه‌های سنتی اندازه گیری CO/CO₂ در حضور متان راندمان محدودی دارند و برای اندازه‌گیری هیدروژن نیز نیاز به استفاده از دستگاه جداگانه RGA وجود داشت. 

تیم متخصصان بیدبلند خلیج فارس با رویکردی خلاقانه و مبتنی بر دانش بومی، دستگاه موجود را بازطراحی کرده و امکان اندازه‌گیری همزمان سه گاز کلیدی در یک Run را فراهم آورده‌اند. 

از مهم‌ترین نتایج فنی این دستاورد می‌توان به افزایش طول عمر کاتالیست دستگاه GC از ۳ به ۵ سال، کاهش هزینه‌های نت و حذف نیاز به دستگاه‌های خارجی گران‌قیمت RGA اشاره کرد. 

همچنین طراحی ماژولار دستگاه موجب شده تا نصب و بهره‌برداری از آن در واحدهای عملیاتی پالایشگاهی با سهولت و حداقل تغییرات ممکن انجام شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی خلیج فارس پالایش گاز دستگاه GC
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cb5
tabnak.ir/005cb5