نامجو به همایون شجریان: تو از پدرت بهتر هستی!

محسن نامجو در نامه ای بلندبالا به همایون شجریان نوشته که حاضر است قطعاتش را به طور رایگان در اختیار این خواننده قرار دهد، اما نامه او، ادبیات و نکات جالبی دارد مثلا چندباری تاکید کرده است که همایون از پدرش استاد محمدرضا شجریان هم صدای بهتر و تخصص بیشتری دارد!
کد خبر: ۱۳۴۰۰۰۰
محسن نامجو در نامه‌ای بلندبالا به همایون شجریان نوشته که حاضر است قطعاتش را به طور رایگان در اختیار این خواننده قرار دهد، اما نامه او، ادبیات و نکات جالبی دارد مثلا چندباری تاکید کرده است که همایون از پدرش استاد محمدرضا شجریان هم صدای بهتر و تخصص بیشتری دارد!

به گزارش تابناک به نقل از بیلبورد فارسی، نامجو خطاب به شجریان نوشته است: «می دانید تعریف من از همایون چیست. اگر مثال سینمایی بزنم او آل پاچینوست، اگر مثال از ماشین بزنم او مازراتی است، در حالیکه من و بقیه در امر آواز، یک سری سمند و تویوتا کرونا و … هستیم.

به راحتی می‌توانم ضعف و قوت همه خوانندگان را تحلیل کنم، اما همایون شجریان ورای تحلیل است. اگر همایون و محمدرضا در سال‌های اواخر ۴۰ و دهه ۵۰ دو رقیب چهل ساله بودند، از من قبول کنید که محمدرضا حذف می‌شد. هر آنچه مربوط به نعمات درون موسیقی است، همایون از پدرش بیشتر دارد.

من حاضرم ۱۰ تا از قطعات کارنشده‌ام را رایگان در اختیار استاد همایون بگذارم و در تایید ادعایم اینجا تضمین می‌کنم که از آن ده تا اگر ۵ تایش را همایون بپسندد، و چک سفید امضا می‌گذارم که اگر از آن ۵ تا بعد از تنظیم و اجرای ایشان، حداقل ۲ یا ۳ تای آن تبدیل به هیت نشد، آن چک را بنویسند و از من تقاضای ضرر کنند. حالا این جملات که مزاح است.»

محسن نامجو همایون شجریان موسیقی
