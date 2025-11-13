قائم پناه درباره رفع فیلترینگ گفت: تلاشمان بر این است که اجماع سازی کنیم. دکتر پزشکیان به دنبال این هستند که اجماع صورت بگیرد که بعدا با مخالفت هایی مواجه نشوند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ محمد جعفرقائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه حیاط دولت، در جمع خبرنگاران درباره رفع فیلترینگ پاسخگوی سوالات بود. در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

* آقای قائم‌پناه، آخرین وضعیت توافق ایران با تلگرام چگونه است و فیلترینگ تلگرام چه زمانی برداشته می‌شود؟

این را از وزیر مربوطه ارتباطات بپرسید.

* اما شما معاون اجرایی رئیس جمهور هستید.

بله من معاون اجرایی هستم، تلاشمان بر این است که اجماع سازی کنیم. دکتر پزشکیان به دنبال این هستند که اجماع صورت بگیرد که بعدا با مخالفت‌هایی مواجه نشوند. من بار‌ها گفته‌ام، طبیعی است که بیش از ۶۰ درصد مردم با فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی مخالف هستند.

* آقای رسایی گفتند ۱۰۰ درصد موافق فیلترینگ هستند.

این نظر آقای رسایی است، نمایندگان مجلس آزاد هستند که اظهارنظر کنند، اما ما تلاشمان بر این است که آن وعده‌ای که رئیس جمهور برای رفع فیلترینگ داده است با هماهنگی و اجماع ان‌شاءالله برطرف شود.

* اگر اجماعی صورت نگیر، رئیس جمهور می‌تواند دستور مستقیم بدهد؟

طبق قانون باید وظایفش را عمل کند و بعید می‌دانم به تنهایی بتواند.

* اما نمایندگانی که موافق فیلترینگ هستند، در تصاویری که از صفحه‌ی گوشی‌هایشان در مجلس منتشر شده، تلگرام باز است.

من چکار کنم، این را از من می‌پرسی چرا.

* اما رئیس جمهور رئیس همه شورا‌ها است و می‌توانند دستور مستقیم بدهند.

نه، اعضایی که در شورا هستند برخی‌هایشان حقیقی و برخی حقوقی هستند باید آنها هم رای داده و نظر بدهند.