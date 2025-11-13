میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار جوادی آملی به بی‌تفاوتی و بداخلاقی جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله جوادی‌آملی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۹۲
| |
479 بازدید

هشدار جوادی آملی به بی‌تفاوتی و بداخلاقی جامعه

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در جریان این دیدار، حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع معظم تقلید به طرح برخی موضوعات و مقولات مهم و اثرگذار در ساحت حکمرانی و اجتماعیات پرداخت و توصیه‌هایی را در این باب مطرح کرد.

آیت‌الله جوادی آملی طی سخنانی با اشاره به جایگاه تاثیرگذار دستگاه قضا در جامعه اظهار کرد: چنانچه یک قاضی، حکمی را با در نظر گرفتن تمامی شئونات و در جهت رضایت خداوند متعال صادر کند، به واسطه صدور این حکم ده‌ها برکت نازل خواهد شد.

وی افزود: مسیر صراط مستقیم کوتاه است و به مقصد می‌رسد، اما باید توجه داشته باشیم که حرکت در این مسیر لغزنده و ناهموار، آسان نیست.

آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هسته‌ای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهره‌هایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل می‌شود.

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه، در خصوص بی‌تفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویداد‌ها و همچنین فراگیر‌شدن تشتّت و بداخلاقی در جامعه، هشدار‌هایی را مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه نیز در جریان این دیدار، ضمن اشاره به اهمیت مقوله معیشت مردم، اظهار کرد: معیشت مردم و موضوع امرار معاش شهروندان، از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است؛ فلذا تمامی جهت‌گیری‌های اقتصادی مسئولان و کارگزاران مربوطه باید معطوف به این اصل اساسی باشد. ایضاً ضروری است تلاش‌های مسئولان‌امر در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم، دوچندان و مضاعف شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: دشمنان در قضیه ترویج و تبلیغ ناهنجاری‌های اجتماعی، با برنامه و حساب شده حرکت می‌کنند و ممکن است عناصری در داخل، بصورت تشکیلاتی با آنها هماهنگ باشند؛ فلذا ما نیز باید در مقابله با این حرکت مدون و احتمالاً تشکیلاتی، دارای برنامه و انسجام باشیم و با تمام توان و منطبق با قانون، اجازه ندهیم آرامش روانی جامعه بواسطه اقدامات هنجارشکنان مخدوش شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: دشمنان که از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه طرفی نبستند، در سودای مخدوش کردن اتحاد و انسجام ملی ما هستند؛ بنابراین باید از افعال و اَقوالی که وحدت ملی را خدشه‌دار می‌کنند، پرهیز و اجتناب کنیم و بر غنای وحدت خود بیفزاییم.

جوادی آملی مراجع تقلید اژه‌ای دستگاه قضا قاضی جنگ ۱۲ روزه ناهنجاری های اجتماعی
