قالیباف ۴ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی سه قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران و همچنین تفسیر قانون انتخابات شورا‌ها را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۴ قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» , «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران»، «تفسیر ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» و «اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، مشتمل بر شانزده ماده و یازده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۲ این قانون دولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که بر اساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می‌شوند به مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و سایر دستگاه‌های اجرائی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تسهیل کند.

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران نیز مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ۱۳۸ عنوان از احکام قانونی در حوزه ایثارگران منسوخ اعلام می‌گردد.

تفسیر قانون انتخابات شورا‌ها

تفسیر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

