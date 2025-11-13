۲۲/آبان/۱۴۰۴
Thursday 13 November 2025
۱۵:۳۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
519
519
بازدید
پ
قیمت روز سکه و طلا
کد خبر:
۱۳۳۹۹۸۵
تاریخ انتشار:
۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶
13 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۹۹۸۵
|
۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶
13 November 2025
|
519
بازدید
519
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه
طلا
قیمت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی میشود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکه حراجی ۶ میلیون ارزانتر از بازار آزاد
پیشبینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۲ آبان
زمان پیشفروش سکه طلا اعلام شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
جلد جدید اکونومیست با عنوان؛ جهان پیش رو در ۲۰۲۶
هشدار جوادی آملی به بیتفاوتی و بداخلاقی جامعه
هشدار اژهای: هوش مصنوعی مفید اما خطرناک
ترور مهندس هستهای مصر با شلیک ۱۳ گلوله
قالیباف ۴ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
دستور اژهای برای برخورد سخت با ناهنجاریهای علنی
قیمت روز سکه و طلا
جواد خیابانی عصبانی شد: خجالت بکشید!
نبرد سوخو ۵۷ روسی و اف-۳۵ آمریکایی در آسمان؛ جدالی که هنوز پرواز نکرده است!
ظاهر متفاوت ساعد سهیلی در سن ۳۸ سالگی
پایان خوش ماجرای ناپدید شدن امید علیمردانی در چین
قیمت بنزین دوباره خبرساز شد
درخواست آیتالله جوادی آملی برای اقامه نماز باران
لحظه اخراج هیئت اسرائیلی از کنفرانس بینالمللی
قیمت مرغ امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانهروزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران میسازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنهبرداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هستهای و موشکی ایران
فواد شمس، روزنامهنگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
(۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
(۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
(۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
(۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
(۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد
(۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند
(۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
(۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
(۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی میشد؟
(۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
(۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
(۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید
(۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
(۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم
(۵۸ نظر)
tabnak.ir/005caf
tabnak.ir/005caf
کپی شد