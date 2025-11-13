میلی صفحه خبر لوگو بالا
درخواست آیت‌الله جوادی آملی برای اقامه نماز باران

آیت‌الله جوادی آملی از عموم مردم درخواست کرد که ضمن توبه به درگاه الهی، همگی نماز باران را به صورت جماعت و یا فرادا بخوانند.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۷۹
| |
779 بازدید

درخواست آیت‌الله جوادی آملی برای اقامه نماز باران

به گزارش به نقل از ایکنا، آیت‌الله جوادی آملی؛ مفسر قرآن و نهج‌البلاغه، امروز ۲۱ آبان ماه در ادامه سلسله نشست‌های درس اخلاق در مسجد اعظم قم با اشاره به خشکسالی کنونی در کشور با بیان اینکه نماز استسقاء از نماز‌های پربرکت و نظیر نماز عید فطر و قربان در دو رکعت با شرایط خاص خوانده می‌شود، گفت: هم می‌توان آن را فرادا و هم با جماعت خواند لذا طلاب و اساتید آن را فراموش نکنند و همه در منزل هم می‌توانیم آن را بخوانیم.

وی افزود: خوب است انسان دو روز روزه بگیرد و در روز سوم این دو رکعت را بخواند؛ البته این مسئله شرط صحت نیست بلکه شرط کمال است.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه خدا بردگی و بندگی ما را دوست دارد، افزود: اگر کسی دنبال زرق و برق دنیا برود گرفتار خود است؛ کسی که ربوبیت خدا، خشوع و خضوع در برابر او را قبول داشته باشد مورد تحسین خداست و خدا بنده خاضع و خاشع را دوست دارد.

مفسر قرآن و نهج‌البلاغه گفت: نکته دیگر اینکه وقتی دعا می‌کنیم برای همه بشریت دعا کنیم و نه فقط برای خودمان؛ کسی در نزد پیامبر (ص) برای خودش و پدر و مادرش دعا کرد و پیامبر (ص) فرمود چرا تحجیر کردی و فرمود بگو خدا همه را در مشارق عرض و مغارب‌ها بیامرزد؛ امروز حیوانات و اشجار هم تشنه هستند و باید برای آنان هم دعا کنیم. اگر انسان جهان‌اندیش باشد کاری کرده است که حضرت فاطمه (س) می‌کرد. خداوند همت بلند و شرح صدر را دوست دارد.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: بنابراین نماز استسقاء، نیازی به جماعت و افرادی نظیر آیت‌الله خوانساری ندارد و همه باید به درگاه او دعا کنیم؛ زیرا ما به امید زنده هستیم و اهل رجا مشمول عنایت حق قرار می‌گیرد و البته اگر از اوتاد باشد مشکل مملکت را حل می‌کند.

برچسب ها
آیت الله جوادی آملی نماز باران مفسر قرآن خشکسالی
