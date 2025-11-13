به گزارش به نقل از ایکنا، آیتالله جوادی آملی؛ مفسر قرآن و نهجالبلاغه، امروز ۲۱ آبان ماه در ادامه سلسله نشستهای درس اخلاق در مسجد اعظم قم با اشاره به خشکسالی کنونی در کشور با بیان اینکه نماز استسقاء از نمازهای پربرکت و نظیر نماز عید فطر و قربان در دو رکعت با شرایط خاص خوانده میشود، گفت: هم میتوان آن را فرادا و هم با جماعت خواند لذا طلاب و اساتید آن را فراموش نکنند و همه در منزل هم میتوانیم آن را بخوانیم.
وی افزود: خوب است انسان دو روز روزه بگیرد و در روز سوم این دو رکعت را بخواند؛ البته این مسئله شرط صحت نیست بلکه شرط کمال است.
آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه خدا بردگی و بندگی ما را دوست دارد، افزود: اگر کسی دنبال زرق و برق دنیا برود گرفتار خود است؛ کسی که ربوبیت خدا، خشوع و خضوع در برابر او را قبول داشته باشد مورد تحسین خداست و خدا بنده خاضع و خاشع را دوست دارد.
مفسر قرآن و نهجالبلاغه گفت: نکته دیگر اینکه وقتی دعا میکنیم برای همه بشریت دعا کنیم و نه فقط برای خودمان؛ کسی در نزد پیامبر (ص) برای خودش و پدر و مادرش دعا کرد و پیامبر (ص) فرمود چرا تحجیر کردی و فرمود بگو خدا همه را در مشارق عرض و مغاربها بیامرزد؛ امروز حیوانات و اشجار هم تشنه هستند و باید برای آنان هم دعا کنیم. اگر انسان جهاناندیش باشد کاری کرده است که حضرت فاطمه (س) میکرد. خداوند همت بلند و شرح صدر را دوست دارد.
آیتالله جوادی آملی اظهار کرد: بنابراین نماز استسقاء، نیازی به جماعت و افرادی نظیر آیتالله خوانساری ندارد و همه باید به درگاه او دعا کنیم؛ زیرا ما به امید زنده هستیم و اهل رجا مشمول عنایت حق قرار میگیرد و البته اگر از اوتاد باشد مشکل مملکت را حل میکند.