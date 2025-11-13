نظامیان صهیونیست: همه فلسطینیان محکوم به مرگند!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی که از ابتدای جنگ غزه اعترافات مستند زیادی از افسران و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درباره جنایات عامدانه آنها علیه غیرنظامیان بیدفاع در نوار غزه منتشر شده، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش جدیدی به این منظور، اعترافات تکان دهنده از نظامیان صهیونیست را در یک مستند جدید با عنوان «شکستن خطوط» که بیانگر فروپاشی کامل استانداردهای قانونی و اخلاقی در ارتش اسرائیل است فاش کرد.
بر اساس این گزارش و اعترافات نظامیان صهیونیست، هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان تصمیمی بود که فرماندهان ارتش اسرائیل بدون توجه به مقررات نظامی یا قوانین بینالمللی صادر میکردند. یک فیلم مستند از اعترافات نظامیان اسرائیلی در حال حاضر در انگلیس نمایش داده میشود که شامل اعترافات بیسابقه از نظامیانی است که در جنگ غزه شرکت داشتند و برخی از آنها علنا صحبت کرده و برخی دیگر از ترس، ترجیح دادند ناشناس بمانند.
ارتش اسرائیل مجوز هرگونه حمله به غیرنظامیان در غزه را صادر کرده بود
دانیل، فرمانده یک واحد تانک در ارتش رژیم صهیونیستی روایتی تکان دهنده از واقعیت میدانی در غزه ارائه داده و گفت: همه نیروهای ارتش اسرائیل اجازه داشتند بدون محدودیت به غیرنظامیان شلیک کنند و میدانستند که لازم نیست پاسخگو باشند.
یوتام ویلک، یکی از افسران نیروی زرهی ارتش اسرائیل، میزان فروپاشی اخلاقی و بیتوجهی این ارتش به قوانین بینالمللی را فاش کرده و گفت: آموزشهای اولیه برای نیروهای اسرائیلی قبل از شلیک بر سه شرط تاکید دارند: وسیله، نیت و توانایی ایجاد خسارت. اما این قوانین در غزه اعمال نمیشوند و صرفاً هر کسی که در غزه راه برود و نیروهای اسرائیلی احساس کنند که مشکوک است، به او شلیک میکنند، به ویژه افراد ۲۰ تا ۴۰ ساله.
یک نظامی صهیونیست با نام مستعار «ایلی» گفت: زندگی و مرگ غیرنظامیان در نوار غزه نه با رویهها و یا قوانین درگیری، بلکه با تصمیم فرماندهان ارتش اسرائیل در میدان تعیین میشود و تصمیم اینکه چه کسی بیگناه و چه کسی تروریست است، کاملاً خودسرانه شده است.
همه در غزه محکوم به مرگند
این نظامی صهیونیست افزود: به عنوان مثال در غزه هر کسی که تند راه برود، مشکوک تلقی میشود و حتی کسی که خیلی آهسته هم راه برود مشکوک است و بنابراین ما باید به آنها شلیک کنیم. یا مثلاً اگر سه نفر در حال حرکت باشند و یک نفر پشت سر آنها راه برود، باز هم مشکوک به آرایش نظامی هستند و باید هدف قرار بگیرند.
یک نظامی صهیونیست که نام خود را فاش نکرد، در مورد یک حادثه وحشتناک علیه غیرنظامیان در غزه گفت: یکی از افسران ارشد ارتش اسرائیل دستور تخریب ساختمانی را در منطقهای که برای غیرنظامیان امن تعیین شده بود، صادر کرد. مردی روی پشتبام ایستاده بود و لباسهای شستهشده را آویزان میکرد، اما افسر تصور میکرد که او نیروهای ارتش را زیر نظر دارد.
نظامی مذکور صهیونیست ادامه داد: این مرد نه سلاح داشت و نه دوربین و از نیروهای نظامی اسرائیل ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر دورتر بود و سوال این است که آیا او مثلاً چشم عقاب داشت که بخواهد نیروهای اسرائیلی را از آن فاصله ببیند؟ اما با این وجود، افسر مذکور ارتش اسرائیل یک گلوله تانک شلیک کرد که موجب فروریختن نیمی از ساختمان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی غیرنظامی شد.
روزنامه گاردین در ادامه به تحلیلی که در ماه آگوست از دادههای اطلاعاتی اسرائیل انجام داده بود، استناد کرد که نشان میداد، طبق گفته خود مقامات نظامی اسرائیل، ۸۳ درصد از کشتهشدگان در غزه غیرنظامی بودهاند و این آماری بیسابقه در جنگهای مدرن است.
هیچ بی گناهی در غزه وجود ندارد و همه باید بمیرند!
علاوه بر آن، نظامیان و افسران صهیونیست به استفاده مکرر از غیرنظامیان در غزه به عنوان سپر انسانی اشاره کردند که با انکارهای رسمی اسرائیل در تضاد است. دانیل، فرمانده یک واحد تانک ارتش اسرائیل در مورد آنچه که به عنوان «پروتکل پشه» شناخته میشود، گفت: طبق این پروتکل، غیرنظامیانی که تبدیل به سپر انسانی شدهاند، به داخل تونلهای زیرزمینی فرستاده میشوند و از طریق تجهیزات ردیابی و دوربینهایی که روی آنها نصب شده، نقشه تونلها را در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار میدهند.
اما یکی از نگران کنندهترین جنبههای اعترافات نظامیان صهیونیست، نقش لفاظیهای مذهبی و سیاسی در تشویق خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی بود. برخی از این نظامیان گفتند که تحت تأثیر زبانی قرار گرفتهاند که سیاستمداران و رهبران مذهبی استفاده میکردند.
یک هیئت سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است و به تحریک رهبران اسرائیلی مانند اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی اشاره کرد که گفته بود «هیچ غیرنظامی و بیگناهی در غزه وجود ندارد».
دانیل، فرمانده واحد تانک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: این لفاظی که ادعا میکند هیچ بیگناهی در غزه وجود ندارد، به صفوف ارتش نفوذ کرده است و شما همیشه این را میشنوید و کمکم آن را باور میکنید.
نتا کسپین، سرهنگ دوم و از فرماندهان ارتش ژیم صهیونیستی در این زمینه گفت که یکی از خاخامها کنار من نشسته بود و نیم ساعت را صرف توضیح این موضوع کرد که هیچ بیگناهی در غزه وجود ندارد و ما باید از همه آنها انتقام بگیریم.
خاخام آوراهام زاربیف، یک خاخام ارتدکس افراطی که بیش از ۵۰۰ روز در غزه بوده است، نه تنها توجیه مذهبی برای تخریب محلههای فلسطینی ارائه میداد، بلکه شخصاً بولدوزرهای نظامی را راند و شروع به تخریب محلهها کرد.
نظامیان اسرائیلی عامدانه فلسطینیهای گرسنه را به گلوله میبستند
کسانی که این فیلم مستند را از اعترافات نظامیان و افسران صهیونیست درباره جنایات علیه غیرنظامیان در غزه تهیه کردهاند، با پیمانکاری به نام سام در نهاد موسوم به بنیاد بشردوستانه غزه که توسط آمریکا و اسرائیل مدیریت میشد و در واقع تله مرگ برای فلسطینیهایی بود که برای نجات از گرسنگی دریافت کمکها به آنجا میآمدند، گفتوگو کردند.
این پیمانکار گفت که من بارها شاهد کشتار غیرنظامیان غیر مسلح توسط ارتش اسرائیل بودهام و یک بار دیدم نیروهای اسرائیلی ۲ جوان فلسطینی را که برای دریافت کمکها میدویدند، به گلوله بستند و آنها را کشتند. همچنین یک بار دیدم که یک تانک اسرائیلی از روی یک خودروی غیرنظامی با چهار سرنشین آن در منطقه نزدیک به توزیع کمکها رد شد.
طبق آمار رسمی سازمان ملل، بیش از هزار غیرنظامی فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمکها در نزدیکی مراکز وابسته به نهاد موسوم به بنیاد بشردوستانه غزه توسط ارتش اسرائیل قتل عام شدند.