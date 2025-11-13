دختران بلندقامت ایران سوم‌ شدند

به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال زنان کشورمان در دیداره رده بندی با پیروزی مقابل تیم تاجیکستان ، سومی این بازیها را از آن خود کرد .

شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان و تاجیکستان با نتایج مشابه ۳ بر صفر ، امروز در دیدار رده بندی به مصاف تاجیکستان رفتندو با همین نتیجه ( ۳ بر صفر ) سومی این دوره از بازیها را بدست آوردند.

دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۲ ، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۸ مقام سومی در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را در کارنامه خود ثبت کردند .

پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله رده‌بندی قطعی شده بود و امروز نیز با برتری مجدد مقابل تاجیکستان ، به مقام سوم این دوره از بازیها رسید .

مسابقات والیبال بازی‌های کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان شد که در دیدار رده بندی تیم ایران با برتری مقابل تاجیکستان به مقام سوم و‌برنز این دوره از بازیها رسید .

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.

تیم‌های ترکیه و آذربایجان عصر امروز در رقابت های فینال مقابل هم قرارمی گیرند .