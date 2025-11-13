نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ کامران غضنفری نماینده مجلس، گفت: «پزشکیان گفته که اگر در آذر بارندگی نداشته باشیم باید تهران را تخلیه کنیم و من فکر میکنم که این پیشنهاد را از خود ریاست جمهوری شروع کند، خیلی خوب است.»
او افزود: «پزشکیان فکر نمیکنی که یک دلیل کاهش زیاد باران از آسمان، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب و گسترش بیسابقه فساد و فحشا در شهرهای کشور است؟»
غضنفری ادامه داد: «بیحجابی در نیامدن باران تأثیر گذاشته و قطعاً گناه کردن انسان در کاهش نعمات الهی تأثیر قطعی و یقینی دارد.»
او در پایان گفت: «نمیدانم چه اصراری است که پزشکیان و برخی از مشاوران و وزرای او که نمیتوانند وظیفه خود را انجام دهند، دو دستی به میز و صندلی چسبیدهاند و جای خود را به کسی نمیدهند.»