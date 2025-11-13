عدم اجرای قانون حجاب یکی از عوامل نیامدن باران است

یک نماینده مجلس، با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور درباره احتمال تخلیه تهران در صورت نبود بارندگی، بی‌حجابی و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب را یکی از دلایل کاهش باران دانست و خواستار آغاز تخلیه از هیئت دولت شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ کامران غضنفری نماینده مجلس، گفت: «پزشکیان گفته که اگر در آذر بارندگی نداشته باشیم باید تهران را تخلیه کنیم و من فکر می‌کنم که این پیشنهاد را از خود ریاست جمهوری شروع کند، خیلی خوب است.»

او افزود: «پزشکیان فکر نمی‌کنی که یک دلیل کاهش زیاد باران از آسمان، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب و گسترش بی‌سابقه فساد و فحشا در شهر‌های کشور است؟»

غضنفری ادامه داد: «بی‌حجابی در نیامدن باران تأثیر گذاشته و قطعاً گناه کردن انسان در کاهش نعمات الهی تأثیر قطعی و یقینی دارد.»

او در پایان گفت: «نمی‌دانم چه اصراری است که پزشکیان و برخی از مشاوران و وزرای او که نمی‌توانند وظیفه خود را انجام دهند، دو دستی به میز و صندلی چسبیده‌اند و جای خود را به کسی نمی‌دهند.»