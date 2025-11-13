میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عدم اجرای قانون حجاب یکی از عوامل نیامدن باران است

یک نماینده مجلس، با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور درباره احتمال تخلیه تهران در صورت نبود بارندگی، بی‌حجابی و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب را یکی از دلایل کاهش باران دانست و خواستار آغاز تخلیه از هیئت دولت شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۵۳
| |
1475 بازدید
|
۳۰
عدم اجرای قانون حجاب یکی از عوامل نیامدن باران است

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ کامران غضنفری نماینده مجلس، گفت: «پزشکیان گفته که اگر در آذر بارندگی نداشته باشیم باید تهران را تخلیه کنیم و من فکر می‌کنم که این پیشنهاد را از خود ریاست جمهوری شروع کند، خیلی خوب است.»

او افزود: «پزشکیان فکر نمی‌کنی که یک دلیل کاهش زیاد باران از آسمان، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب و گسترش بی‌سابقه فساد و فحشا در شهر‌های کشور است؟»

غضنفری ادامه داد: «بی‌حجابی در نیامدن باران تأثیر گذاشته و قطعاً گناه کردن انسان در کاهش نعمات الهی تأثیر قطعی و یقینی دارد.»

او در پایان گفت: «نمی‌دانم چه اصراری است که پزشکیان و برخی از مشاوران و وزرای او که نمی‌توانند وظیفه خود را انجام دهند، دو دستی به میز و صندلی چسبیده‌اند و جای خود را به کسی نمی‌دهند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کامران غضنفری بی حجابی باران قانون عفاف و حجاب نماینده مجلس مسعود پزشکیان
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرکت امیر قطر در نماز باران+عکس
وفاق پزشکیان شکست خورد؛ راست افراطی امیدوار شد
این پدیده جوی باعث شد باران نبارد!
چهره متعجب پزشکیان از انتقاد قالیباف را ببینید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
5
82
پاسخ
خدایی کی به این رای داده تا نماینده مجلس بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
شهر دار اهواز هم از دوستان و هم فکران شما است کاری که او کرد چه نتیجه ای خواهد داشت .؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
درست گفته .یکی از علتهایی که اروپا زیادباران دارد همین است که آنجا حجاب رعایت می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
پیشنهاد می کنم دوستان هواشناسی و اساتید در یک جلسه غیر علنی حاضر شده و دلایل علمی نباریدن باران در کل منطقه نه فقط ایران را برای نمایندگان توضیح دهند
ج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
2
35
پاسخ
مگر فساد یک شبه به وجود میاد
این ادامه فساد در سال های گذشته است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
68
پاسخ
خدای نکرده دزدی و ناکارامدی مسئولین باعث نیامدن باران نیست؟؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
دقیقاً و لطفا یکی به ایشان بگوید که اصحاب کهف همه بیدار شدند بغیر از شما
رض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
3
54
پاسخ
پس خارج ایران بارون میاد ، حجاب دارن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
واقعا نمیبینید اروپا و آمریکا حتی این ترکیه بغل ما هم این همه بارندگی اونا کم شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
3
30
پاسخ
چند هزار ساله که ایران اقلیم خشک داره مال امروز و دیروز نیست قربون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
67
7
پاسخ
جانا سخن از زبان ما میگویی
متاسفانه برخی از دختران به گونه ای در جامعه ظاهر میشوند که در خانه و در جلوی پدر و برادر خود هم نباید اینگونه لباس بپوشند
از ماست که بر ماست
ناشناس
|
-
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
4
42
پاسخ
خوب اندیشمند محترم دلیل بارش فراوان و سبز بودن اروپا و امریکای جنوبی و تایلند چیست؟ چرا اونجاها بیابان نیست؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
حتما می گویند خداوند اهل آنجا را غرق نعمت کرده است تا در غفلت خویش بسوزند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
22
پاسخ
نماینده محترم جناب غضنفری آسیاب به نوبت به هر صورت در این دوره در نبود افراد ذیصلاح و عدم مشارکت مردم جنابعالی و تعدادی همفکرانتان که به جز ایراد گرفتن کاری دیگر بلد نیستید انتخاب شدید دوره بعدی انتخابات مجلس مشخص میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
1
24
پاسخ
یعنی حجاب روی اقلیم کره زمین تاثیر داره ؟ روی اقلیم مریخ هم میتونه اثر بزاره؟ داشتم به یه طرخی فکر میکردم کل زنان کره زمین رو باحجاب کنیم شاید مریخ قابل سکونت شد خوش به حال زنها که اینقدر قدرت دارند روی تغییرات اب و هوایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
3
34
پاسخ
رانت و دزدی و رباخواری باعث نزول باران و برکت میشه؟؟؟؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
نه فحشا قطعا بدتره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005ca9
tabnak.ir/005ca9