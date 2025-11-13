زنده از عربستان| مدال برنز والیبال زنان به ایران رسید / قهرمانی تیم ملی تنیس دوبل بانوان

ورزشکاران کشورمان در ششمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برای مدالهای خوشرنگ تلاش میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دنبال میشود.
تیم ملی والیبال ایران بازی فینال مقابل ترکیه را در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض، با پیروزی سه بر یک به پایان رساند.
شاگردان پیمان اکبری ابتدا در دو ست متوالی با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به برتری رسیدند، سپس ترکیه در ست سوم ۲۵ بر ۱۷ پیروز شد تا کار به ست چهار کشیده شود.
در این ست ایران برتری خود را به رخ حریف کشید و توانست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷به پیروزی برسد و در مجموع ستها با نتیجه سه بر یک برنده شود و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
علی رمضانی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، علی حاجی پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرتپور بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال مردان به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی به عنوان مربی و علی ساوری کتولی به عنوان آنالیزور کادر فنی تیم ملی مردان ایران را در این بازیها تشکیل دادند.
نتایج تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله گروهی:
ایران ۳ - بحرین ۲
ایران ۳- قطر صفر
ایران ۳ – ترکیه یک
ایران ۳ - چاد صفر
تیم ملی دوبل تنیس روی میز بانوان ایران با نتیجه ۳ بر یک مقابل نمایندگان ترکیه در فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از بازیها را از آن خود کردند.
به گزارش. مسابقه فینال رقابتهای دوبل تنیس روی میز بانوان عصر امروز با حضور ندا شهسواری و شیما صفاییان از ایران برابر اکی هرک و اوک ایلناز نمایندگان کشور ترکیه در سالن بولوار آرنا پیکری شد.
تیم دوبل تنیس روی میز کشورمان درگیم نخست ۱۱ بر ۹ نتیجه را واگذار کرد ولی با بازی تکنیکی و قدرتمند توانست در گیمهای دوم، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۱۲ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۸ به پیروزی برسد و با نتیجه کلی ۳ بر یک قهرمان ششمین دوره مسابقات دوبل تنیس روی نیز بازیهای کشورهای اسلامی شود.
تیم ملی دوبل دختران کشورمان پیش از این با برتری مقابل تیمهای گویانا و، قرقیزستان به فینال این دوره از بازیها صعود کرده بوده و با برتری قاطع مقابل تیم مدعی ترکیه قهرمان شد.
گفتنی است تنیس روی میز بانوان کشورمان پیش از این موفق به کسب مدال برنز تیمی و راهبایی به مرحله فینال در بخش انفرادی توسط ندا شهسواری شدهاند که تا دقایقی دیگر کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان مقابل نماینده سوریه برای کسب عنوان قهرمانی قرار خواهد گرفت.
مجید هاشمبیگی نماینده وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم تیم ملی مویتای ایران با نمایش درخشان و روحیه جنگنده، موفق شد به دیدار نهایی رقابتهای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه پیدا کند.
هاشمبیگی که روز گذشته در جدالی نفسگیر برابر حریف ترکیهای با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز شده بود، امروز در مرحله نیمهنهایی مقابل سادات از افغانستان ایستاد و با بازگشتی دیدنی، پیروزی دلچسبی را برای ایران به ارمغان آورد.
در راند نخست، ملیپوش کشورمان با وجود تلاش فراوان ۱۰ بر ۹ نتیجه را به حریف واگذار کرد؛ اما در راند دوم ورق را برگرداند و با کامبکی هوشمندانه ۱۰ بر ۹ پیروز شد. در راند سوم نیز با اجرای ترکیبهای دقیق و جنگندگی بالا، نتیجه را به سود خود پایان داد تا در مجموع ۲۹ بر ۲۸ برنده شود و راهی فینال گردد.
با این نتیجه، ایران حالا چهار نماینده در دیدارهای نهایی مویتای دارد و هاشمبیگی باید در فینال به مصاف مویتایکار عراقی برود
در ادامه مسابقات مویتای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فاطمه حسینی نماینده وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم تیم ملی زنان ایران با پیروزی در مرحله نیمهنهایی برابر حریف الجزایری، صعود خود به فینال را قطعی کرد.
حسینی که روز گذشته با ناکاوت برابر نماینده لبنان درخشان ظاهر شده بود، امروز نیز در مبارزهای تماشایی موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ حریف خود از الجزایر را شکست دهد و به دیدار پایانی راه یابد.
ملیپوش ایران در راند نخست با هوشمندی و دقت بالا ۱۰ بر ۹ پیروز شد، در راند دوم نیز برتری خود را تثبیت کرد و امتیاز مشابهی گرفت. او در راند پایانی هم اجازه بازگشت به حریف نداد و با سومین امتیاز ۱۰ بر ۹، بردی قاطع را رقم زد.
با این نتیجه، فاطمه حسینی سومین بانوی مویتایکار ایران است که به فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی صعود کرده و با این عملکرد، تیم ملی زنان کشورمان یک هتتریک تاریخی در رسیدن به فینال رقم زده است.
در ادامه رقابتهای مویتای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، زهرا اکبری نماینده وزن ۶۰-۵۵ کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران با درخشش در مرحله نیمهنهایی برابر حریف سعودی به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه یافت.
اکبری که پیشتر با غلبه بر مویتایکاران قرقیزستان و ازبکستان به جمع چهار نفر برتر رسیده بود، در مرحله نیمهنهایی به مصاف الفر سوها از عربستان رفت و در حالی که جو سالن کاملاً به سود میزبان بود، با عملکردی مقتدرانه و نتیجه نهایی ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد.
ملیپوش کشورمان راند نخست را با نمایش برتر و دقت فنی بالا ۱۰ بر ۹ به سود خود پایان داد. در راند دوم نیز برتریاش را حفظ کرد و بار دیگر ۱۰ بر ۹ پیروز شد. او در راند پایانی نیز اجازه خودنمایی به حریف نداد و با سومین امتیاز ۱۰ بر ۹، پیروزی قاطع خود را تثبیت کرد.
به این ترتیب، زهرا اکبری بهعنوان دومین فینالیست تیم ملی مویتای ایران در این رقابتها معرفی شد و در دیدار پایانی باید به مصاف حریف سرشناس ترکیهای برود.
نماینده تنیس روی میز کشورمان در دیدار نیمه نهایی مقابل نماینده مصری به پیروزی رسید و راهی فینال شد
رقابتهای انفرادی تنیس روی میز بانوان در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ظهر امروز (پنج شنبه ۲۲ آبانماه) برگزار شد. در این مرحله ندا شهسواری، نماینده کشورمان، به مصاف یسری اشرف عبدالرازک از مصر رفت و در رقابتی بسیار نزدیک با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز و راهی فینال شد.
دختر چپ دست تنیس روی میز کشورمان در گیم نخست ۱۱ بر ۶ برد
در گیم دوم با اختلاف ۲ امتیاز (۱۱ بر ۹) نتیجه را واگذار کرد
در سومین گیم نتیجه از دست رفته را جبران کرد (۱۲ بر ۱۰) و در گیم چهارم با همین امتیاز بازی را برد، در پنجمین گیم با امتیاز ۱۳ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کرد و بازی به گیم ششم رسید که در این گیم با امتیاز ۱۳ بر ۱۱ پیروز شد و به این تربیت با نتیجه کلی ۴ بر ۲ راهی فینال شد.
شهسواری پیش از این در مسابقات انفرادی با پیروزی مقابل نمایندگان لبنان، عربستان و ترکیه راهی دیدار نیمه نهایی شده بود که با این پیروزی حضور در فینال را قطعی کرد.
در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی نماینده سوریه مقابل ترکیه به پیروزی رسید و بدین ترتیب شهسواری در فینال مقابل نماینده سوریه برای کسب خوشرنگترین مدال بازیها قرار خواهد گرفت.
در ادامه سومین روز رقابتهای مویتای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرشته حسنزاده نماینده وزن ۵۰-۴۵ کیلوگرم زنان تیم ملی ایران با نمایشی درخشان موفق شد حریف لبنانی خود را شکست دهد و به دیدار فینال راه یابد.
در مرحله نیمهنهایی این رقابتها، حسنزاده مقابل کوچکاریان از لبنان قرار گرفت و با برتری قاطع در هر سه راند، پیروزی خود را با نتیجه نهایی ۳۰ بر ۲۶ به ثبت رساند. او راند نخست را با عملکردی جنگنده ۱۰ بر ۸ به سود خود پایان داد، در راند دوم نیز با برتری ۱۰ بر ۹ پیش افتاد و در راند سوم با نمایش قدرت و غیرت مثالزدنی، ۱۰ بر ۹ دیگر را رقم زد تا مقتدرانه به فینال صعود کند.
این در حالی است که حسنزاده روز گذشته در نخستین مبارزه خود، با ناکاوت در راند اول برابر حریف ازبک پیروز شده و راهی مرحله نیمهنهایی شده بود.
با این نتیجه، فرشته حسنزاده عنوان نخستین فینالیست تیم ملی مویتای ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داد.
تیم ملی هندبال بانوان ایران که با ۱۶ بازیکن در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی حضور یافته صبح امروز در اولین گام مقابل قدرتمندترین رقیب خود در گروه B یعنی ترکیه قرار گرفت و با نتیجه ۳۶ بر ۲۸ مقابل این تیم متوقف شد.
ملی پوشان کشورمان نیمه نخست بازی را در جدالی کاملا پایاپای در نهایت با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ واگذار کردند.
تیم ملی کشورمان نیمه دوم را نیز با نمایشی مناسب شروع کرد اما در پایان با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ باخت.
گل های ایران در این بازی را فاطمه مریخ،نسترن فراهانی،آرزو کیانی آراء، عطیه شهسواری، ستاره رحمانیان، هانیه کریمی، آسمان بدوی، ساناز رجبی، مینا وطن پرست به ثمر رساندند.
ترکیب تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل میدهند.
مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربی)، اکرم حبیبلو (فیزیوتراپ) و شیدا فلاحی (مترجم) نیز اعضای کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران در این مسابقات خواهند بود.
تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در گروه B این دوره از بازیها شنبه ۲۴ آبان ماه با تیم ملی گینه و در آخرین دیدار گروهی خود دوشنبه ۲۶ آبان ماه مقابل مالدیو به میدان میرود.
مسابقات هندبال بازیهای کشورهای اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.
تیم ملی والیبال دختران ایران با پیروزی مقابل تاجیکستان در جایگاه سوم این دوره از بازیها قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال زنان کشورمان در دیداره رده بندی با پیروزی مقابل تیم تاجیکستان ، سومی این بازیها را از آن خود کرد .
شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان و تاجیکستان با نتایج مشابه ۳ بر صفر ، امروز در دیدار رده بندی به مصاف تاجیکستان رفتندو با همین نتیجه (۳ بر صفر) سومی این دوره از بازیها را بدست آوردند.
دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۲ ، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۸ مقام سومی در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را در کارنامه خود ثبت کردند .
پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله ردهبندی قطعی شده بود و امروز نیز با برتری مجدد مقابل تاجیکستان ، به مقام سوم این دوره از بازیها رسید .
مسابقات والیبال بازیهای کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان شد که در دیدار رده بندی تیم ایران با برتری مقابل تاجیکستان به مقام سوم وبرنز این دوره از بازیها رسید .
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.
تیمهای ترکیه و آذربایجان عصر امروز در رقابت های فینال مقابل هم قرار می گیرند.