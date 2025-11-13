میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض

زنده از عربستان| مدال برنز والیبال زنان به ایران رسید

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۵۰
| |
35 بازدید

زنده از عربستان| مدال برنز والیبال زنان به ایران رسید

ورزشکاران کشورمان در ششمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

دختران بلندقامت ایران سوم‌ شدند
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ - ۱۱:۰۰

زنده از عربستان| مدال برنز والیبال زنان به ایران رسید

تیم ملی والیبال دختران ایران با پیروزی مقابل تاجیکستان در جایگاه سوم این دوره از بازیها قرار گرفتند.

تیم ملی والیبال زنان کشورمان در دیداره رده بندی با پیروزی مقابل تیم تاجیکستان ، سومی این بازیها را از آن خود کرد .

شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان و تاجیکستان با نتایج مشابه ۳ بر صفر ، امروز در دیدار رده بندی به مصاف تاجیکستان رفتندو با همین نتیجه (۳ بر صفر) سومی این دوره از بازیها را بدست آوردند.

دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۲ ، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۸ مقام سومی در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را در کارنامه خود ثبت کردند . 

پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله رده‌بندی قطعی شده بود و امروز نیز با برتری مجدد مقابل تاجیکستان ، به مقام سوم این دوره از بازیها رسید .

مسابقات والیبال بازی‌های کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان شد که در دیدار رده بندی تیم ایران با برتری مقابل تاجیکستان به مقام سوم و‌برنز این دوره از بازیها رسید . 

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.

تیم‌های ترکیه و آذربایجان عصر امروز در رقابت های فینال مقابل هم قرار می گیرند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های همبستگی کشورهای اسلامی بازی های کشورهای اسلامی کمیته ملی المپیک تابناک ورزشی والیبال زنان هندبال زنان
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر
عکس: مدال‌آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض
تیم ملی والیبال زنان ایران مدال برنز گرفت
چهارمین روز کاروان ایران با ۴ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز/ شب طلایی سفیران اقتدار
شب نقره‌ای کاروان ایران؛ طلای هفتم بر گردن گلشادنژاد/ مدال‌های جدید برای شنا و وزنه‌برداری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۱ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۷ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ca6
tabnak.ir/005ca6