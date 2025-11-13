میلی صفحه خبر لوگو بالا
سکه حراجی ۶ میلیون ارزان‌تر از بازار آزاد

در حراج امروز سکه بانک مرکزی، در مجموع ۴۳ هزار قطعه سکه تمام، نیم و ربع بهار آزادی (ضرب سال ۱۳۸۶) فروخته شد که قیمت‌های آن به‌طور میانگین ۶ میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد معامله شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۴۳
| |
629 بازدید
|
۴
سکه حراجی ۶ میلیون ارزان‌تر از بازار آزاد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس داده‌های معاملات امروز:

ربع سکه با تخصیص ۱۷ هزار و ۸۳۷ قطعه، میانگین قیمت ۳۲ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان

نیم سکه با ۷ هزار و ۳۵۸ قطعه، میانگین قیمت ۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان

تمام سکه با ۱۸ هزار و ۲۱۰ قطعه، میانگین قیمت ۱۱۲ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان ثبت شد.

این در حالی است که طبق آخرین نرخ‌های اعلام‌شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران، در معاملات پایانی امروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی ۱۱۸ میلیون تومان، نیم سکه ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

سکه طلا و جواهر نیم سکه ربع سکه
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
2
پاسخ
بنده در سال 88 با حقوقم (مهندس تازه کار در جنوب) می توانستم 14 عدد سکه تمام بخرم ، الان با حقوقم یک ربع سکه هم نمی توانم بخرم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
2
پاسخ
جراحی اقتصادی خاندوزی دو نتیجه داشت تورم وحشتناک مواد غذایی و دارو و تبدیل همه فعالیت های اقتصادی مردم به خرید و فروش ارز و طلا
پاسخ ها
مانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
درسته . حیف از دوران قبل و بعد از خاندوزی ... همه چیز گل و بلبل بود
موندم در تفکر یک عده ای ...
این وضعیت اقتصادی به دلیل نسخه های غربی خارج و داخل تحصیل کرده های این مملکت هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
2
پاسخ
تامی توانید با تورم بازی کنید و آرامش رااززندگی مردم بگیرید بااین اقدامات شما برای کسب درآمد و نزدیک کردن قیمتها برای پیش فروش های شما آنوقت انتظار دارید جامعه آرامش به خودش پیدا کند بااین گرانی ها انتظار ازدواج وخانه دار شدن ودادن تشکیل خانواده برای جوان این مملکت رادارید
