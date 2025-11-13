به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس دادههای معاملات امروز:
ربع سکه با تخصیص ۱۷ هزار و ۸۳۷ قطعه، میانگین قیمت ۳۲ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان
نیم سکه با ۷ هزار و ۳۵۸ قطعه، میانگین قیمت ۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان
تمام سکه با ۱۸ هزار و ۲۱۰ قطعه، میانگین قیمت ۱۱۲ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان ثبت شد.
این در حالی است که طبق آخرین نرخهای اعلامشده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران، در معاملات پایانی امروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی ۱۱۸ میلیون تومان، نیم سکه ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.