در حراج امروز سکه بانک مرکزی، در مجموع ۴۳ هزار قطعه سکه تمام، نیم و ربع بهار آزادی (ضرب سال ۱۳۸۶) فروخته شد که قیمت‌های آن به‌طور میانگین ۶ میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد معامله شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس داده‌های معاملات امروز:

ربع سکه با تخصیص ۱۷ هزار و ۸۳۷ قطعه، میانگین قیمت ۳۲ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان

نیم سکه با ۷ هزار و ۳۵۸ قطعه، میانگین قیمت ۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان

تمام سکه با ۱۸ هزار و ۲۱۰ قطعه، میانگین قیمت ۱۱۲ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان ثبت شد.

این در حالی است که طبق آخرین نرخ‌های اعلام‌شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران، در معاملات پایانی امروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی ۱۱۸ میلیون تومان، نیم سکه ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.