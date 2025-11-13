میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

وانت آریسان

740,000,000

650,000,000

سورن پلاس (XU7P)

880,000,000

798,000,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک)

1,015,000,000

884,000,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ)

1,034,000,000

889,000,000

دنا پلاس بورسی

1,112,000,000

930,000,000

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)

1,149,000,000

949,300,000

دنا پلاس MT6

1,175,000,000

979,280,000

دنا پلاس اتوماتیک

1,373,000,000

1,186,440,000

پژو 207 موتور TU3

928,000,000

797,400,000

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک

1,030,000,000

توقف فروش

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P)

1,052,000,000

833,630,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی)

1,098,000,000

توقف فروش

پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)

1,112,000,000

860,500,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما

1,125,000,000

توقف فروش

پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P

1,141,000,000

885,000,000

پژو 207 اتوماتیک

1,310,000,000

990,500,000

پژو 207 اتوماتیک TU5P

1,319,000,000

---

پژو 207 اتوماتیک پانوراما

1,380,000,000

1,011,000,000

رانا پلاس

912,000,000

803,900,000

راناپلاس TU5P

933,000,000

797,800,000

رانا پلاس (نیمه اتوماتیک)

---

890,000,000

تارا دستی V1

1,140,000,000

966,000,000

تارا اتوماتیک V4

1,369,000,000

1,166,000,000

هایما اس 5 ( S5 ) پرو

2,045,000,000

1,962,000,000

هایما اس 7 ( S7 ) پرو

2,345,000,000

2,078,000,000

هایما 8 اس ( 8S )

2,730,000,000

به زودی

هایما 7X

2,310,000,000

2,171,000,000

پیکاپ فوتون (اتوماتیک)

3,100,000,000

2,970,000,000

ری را

1,903,000,000

1,501,500,000

لونا برقی GRE

1,600,000,000

توقف فروش

فاو بستیون NAT

1,520,000,000

توقف فروش

دانگ فنگ E70

به زودی

1,011,400,000
