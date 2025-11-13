میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پژمان جمشیدی و شاکی‌اش را محاکمه کنید

دیگر احتمالاً فقط خواجه حافظ شیرازی از غائله پژمان جمشیدی بی‌خبر باشد. فضای‌مجازی پر شده از اعلام مواضع کاربران و در خانه و خیابان هم تعداد کسانی که به‌نحوی درباره این موضوع بحث و جدل می‌کنند، کم نیست.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۳۹
| |
2215 بازدید
|
۱۰
پژمان جمشیدی و شاکی‌اش را محاکمه کنید

به گزارش تابناک؛ روزنامه هم میهن نوشت: گروهی که انگار پرشمارتر به‌نظر می‌رسند، از جمشیدی دفاع می‌کنند، اما در مقابل نمی‌شود روایت‌هایی را نیز که این هنرپیشه پولساز این سال‌های سینمای ایران را مقصر می‌دانند، به‌کلی ناچیز دانست. آمار‌هایی نیز از این تقابل البته منتشر شد که در آن، کفه طرفداران بی‌گناهی جمشیدی بیشتر بود، اما برای ارجاع به این آمار باید به دو نکته توجه کرد.

یکی اینکه این بررسی در روز‌های نخست این تقابل و پیش از انتشار سخنان دختر شاکی پرونده و نیز خروج جمشیدی از ایران به مقصد کانادا انجام شده است. دیدیم که این دو خبر به‌خصوص اولی نیز بسیار در فضای عمومی مورد توجه قرار گرفت، بنابراین اینک می‌رسیم به نکته دوم که عبارت است از اینکه در چنین پرونده‌هایی، رصد کنش کنشگران مجازی باید در فواصل کوتاه و باتوجه به این نقاط عطف شکل‌گرفته در جریان پرونده باشد و نمی‌توان به یک رقم و تحلیل بسنده کرد.

دلیل آن نیز این است که در چنین پرونده‌هایی بیش از هرچیز عواطف عمومی جریحه‌دار می‌شود؛ چه در مقام دلسوزی برای شاکی که مدعی است به او تجاوز شده و چه در مقام حمایت از بازیگر مشهوری که طرفدارانش کم نیستند و بسیاری از آنها این قضیه را چیزی جز پاپوشی زشت برای زمین‌زدن او نمی‌توانند قلمداد کنند.

بااین‌همه با مرور آن آمار اولیه و حتی رصد این روز‌های فضای مجازی، امری مهم، اما مغفول نیز به‌چشم می‌خورد و این پرسش را برمی‌انگیزد که چرا در میان این همه پست، لایک و توئیت، این هشتگ یا نظیر آن فراگیر نشده است: محاکمه عادلانه، فوری، بدون مماشات و چیز‌هایی از این‌قبیل که دلالت کنند بر اینکه برای بخش عظیمی از جامعه آن چیزی که در اولویت است، نه اعلام مواضع شخصی براساس حدس‌های نه‌چندان معتبر یا گمانه‌زنی‌های توطئه‌محور درباره اهداف این شکایت، که روشن‌شدن حقیقت امر و رسیدن حق به حقدار است.

به‌هرروی بدون تعارف، اگر دغدغه‌مان عدالت، انصاف و حفظ حرمت، کرامت و حقوق آدم‌ها باشد، خیلی از خبر‌ها کار نمی‌شد و خیلی از پیش‌بینی‌ها و این دعوا‌های حیدری ـ نعمتی شکل نمی‌گرفت. کمی عجیب نیست که جمعیتی کثیر براساس پیش‌فرض‌ها، سلایق، علایق و نظرشان درباره میزان هنر بازیگری جمشیدی یا برداشت‌شان از اغواگری زنان، احکامی کلی و مطلق صادر می‌کنند و خود را در مبارزه‌ای جانانه بر سر چیزی می‌بینند که اطلاع اندکی از آن دارند، اما چندان در قید این مهمتر از هر مهمی نیستند که این پرونده، یک مسابقه فوتبال یا حتی رقابتی میان دو جناح سیاسی نیست که بخواهیم آن را به کری‌خوانی و جبهه‌سازی تقلیل بدهیم.

آنچه می‌تواند آبروی آن مرد را بخرد یا روح رنج‌دیده آن زن را اندکی تسلی بخشد، دادگاهی منصفانه، عادلانه و مبتنی بر موازین انسانی و حقوق بشری است که در آن شواهد ارائه شود، ادله به سمع و نظر قضات برسد، شاکی و متشاکی از حق خود دفاع کنند و درنهایت تقصیر‌ها و قصور‌ها تعیین شود.

اهمیت عمده برگزاری چنین دادگاهی را در وهله اول باید تعیین تکلیف طرفین همین پرونده جنجالی دانست، اما در کنار آن نباید از پیامد‌های مثبت آن در افزایش اعتماد جامعه به قوه‌قضائیه و آگاه‌سازی عمومی نسبت به چنین پرونده‌های پیچیده‌ای به‌آسانی گذشت. زشت یا زیبا، خوب یا بد، متاسفانه امروز چنین پرونده‌ای پیش‌روی ماست و وجدان بسیاری را معذب کرده، اما خوب است که از این موقعیت استفاده شود برای گشودن بحث‌هایی جدی‌تر و گسترش حساسیت عمومی درباره آسیب‌های اجتماعی، راه‌های مقابله با آنها، کاستی‌های حقوقی موجود، وظایف حکومت و مراقبت‌هایی که افراد، اصناف و رسانه‌ها باید دراین‌زمینه داشته باشند.

خاطرتان باشد سال پیش جامعه فرانسه در شوک تجاوز به ژیزل پلیکو فرو رفت، اما به‌هرروی تصمیم آن زن در پیگیری علنی آن پرونده، دستمایه‌ای شد که جامعه خود را در آیینه آن بنگرد، حس شرمساری جمعی را تجربه کند و بیش‌ازپیش به ایجاد شرایطی انسانی‌تر بیاندیشد. این فرصت را هدر ندهیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی شاکی محاکمه دادگاه فضای عمومی هنرپیشه
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پژمان جمشیدی به کشور بازگشت +عکس
پژمان جمشیدی به ایران بازگشت
ویدیویی از پژمان جمشیدی در هواپیما که وایرال شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
1
4
پاسخ
فقط خوراک بابت پر کردن ایام فراغت مردم و حواس مرتی از گرانی و‌...‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
1
4
پاسخ
بیشتر جوانانی که مشکل نان ندارند به چنین مسائلی می پردازند. عامه مردم اینگونه مسائل بطور کلی فاقد اهمیت است چون آنها مشکل تامین مخارج روزانه خود ر ا دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
1
پاسخ
از جمشیدی کلی عکس با قیافه های مختلف وجود داره . اما چرا برای این خبر از این تیپ استفاده کرده اید ، ... نوعی شیطنت و دیگر هیچ .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
5
پاسخ
به هر روی فرق یک مسئول با یک فرد عادی در این است که مسئول باید موارد متعددی را در نظر بگیرد چون تمامی افراد جامعه از ان تاثیر میگیرند اما فرد عادی تاثیر مواضعش حداکثر در رابطه با اطرافیان خودش است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
8
پاسخ
رسیدن به محبوبیت مردمی و حفظ آن بهایی دارد و آن این است که افرادی مانند پژمان جمشیدی نمی توانند مانند افراد عادی و ثروتمند هر حرکت و اعمالی را انجام دهند حتی اگر این رفتار قانونی و طبیعی هم باشند برای آنها این اعمال خط قرمز محبوبیت است
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
2
4
پاسخ
مهمترین اصل قانون تعمیم داشتن آن برای همه افراد جامعه است . اگر هر ننه قمری به اتکای شهرت و ثروتش به مال و جان و ناموس مردم تجاوز کند ، سنگ روی سنگ بند نمی شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
1
2
پاسخ
انسانیت از بین رفته
معنای ستار بودن خدا، آن است که اعمال انسان ها را از دیگر انسان ها می پوشاند تا آبروی آنان حفظ گردد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
1
4
پاسخ
عدالت، انصاف، حرمت، کرامت و حقوق آدمها سیری چند؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
4
6
پاسخ
علت طرفداری از پژمان اظهارات خانم شاکی است که به عقل جور در نمیاد . حتی یک آدم ناشناخته یک دختر ۵ ساله کر و لال را هم نمی‌تواند به زور وارد مجتمع پژمان جمشیدی و داخل آپارتمان ببرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
خود دختره رفتهفیلم های ویدیو خونه ش هست
دختره قبلا با یکی دیگه هم همینکار کرده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۱ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۷ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005cZv
tabnak.ir/005cZv