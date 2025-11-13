به گزارش تابناک؛ مصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت: او میخواهد با دولت سایه خودخوانده (که معلوم نیست دولت سایه چه وجه قانونی دارد) و با انقلابینمایی بدون آنکه به مسائل داخلی ناشی از سیاستهای ظاهرا انقلابی و خسارتهایی که از تصمیمات خود او به کشور وارد شده اشاره کند، اعلام حضور میکند. ترجیعبند ایشان صرفا انقلابیگری و مبارزه با آمریکاست، اما درباره آنچه مترادف مبارزه با آمریکا باید در داخل کشور عمل شود، فقط به تولید خیالی پوشاک در همه روستاهای ایران و صدور توهمآمیز ۱۲ میلیارد دلار صیفیجات به روسیه تأکید میکند.
اصل مقاومت و مبارزه با استکبار و صهیونیسم امری مقدس و از اصول صحیح است، اما در این راه با تسامح در ساماندهی داخلی صدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شده و در برابر توطئههای آمریکا و حتی تجاوز نظامی به ایران هیچ سازوکار داخلی برای مقاومت نیندیشیدهایم و ایشان هرگز راهحلی برای مسائل داخلی که روزبهروز عمیقتر و خطرناکتر میشود، ارائه نمیدهد و ظاهرا تابع نظریه، «خرج که از کیسه مهمان (ملت) بود، حاتم طایی شدن آسان بود» است و شعار انقلابیگری بدون ارائه راهحلهای داخلی و تجهیز اجتماعی داخلی و روشهای مربوطه را میدهد؛ چراکه فکر میکند پول نفت را خرج میکنیم.