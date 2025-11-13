میلی صفحه خبر لوگو بالا
قبل از صبحانه مسواک بزنیم یا بعد از آن؟

کیفیت مسواک زدن مهم‌تر از تعداد دفعات آن است. اگر فقط یک‌ بار در روز زمان کافی دارید، همان یک‌بار را با دقت مسواک بزنید
قبل از صبحانه مسواک بزنیم یا بعد از آن؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، دکتر پراوین شارما از دانشگاه بیرمنگام می‌گوید: «کیفیت مسواک زدن مهم‌تر از تعداد دفعات آن است. اگر فقط یک‌ بار در روز زمان کافی دارید، همان یک‌بار را با دقت مسواک بزنید و دست‌کم ۲ دقیقه وقت بگذارید. بهتر است این نوبت شب‌ها باشد تا پس از یک روز کامل، پلاک‌ها و باقی مانده غذا از بین برود». 

دکتر شارما همچنین توصیه می‌کند برای تمیز کردن فضای بین دندان‌ها، به جای نخ دندان از برس‌های بین‌دندانی استفاده کنید که آسان‌تر و کم‌دردتر هستند. در هنگام مسواک زدن باید هر سه سطح دندان بیرونی، داخلی و سطح جویدن، تمیز شود. حرکات دایره‌ای کوچک و ملایم، بدون فشار زیاد به لثه‌ها، بهترین روش است. همچنین بهتر است هنگام مسواک زدن حواستان کاملاً جمع باشد و همزمان به تلفن همراه نگاه نکنید.

اما یکی از سوال‌های همیشگی این است که مسواک را قبل از صبحانه بزنیم یا بعد از آن؟ پاسخ متخصصان روشن است: بهتر است پیش از صبحانه مسواک بزنید. زیرا اسید موجود در مواد غذایی، به‌ویژه آب‌میوه و قهوه، مینای دندان را نرم می‌کند و مسواک زدن بلافاصله پس از خوردن غذا می‌تواند باعث ساییدگی مینا شود. اگر ترجیح می‌دهید بعد از صبحانه مسواک بزنید، ابتدا دهانتان را با آب بشویید و حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید.

نکته پایانی این که پس از مسواک زدن دهان را با آب نشویید. تنها خمیردندان را بیرون بریزید تا فلوراید باقی مانده همچنان از دندان‌ها محافظت کند. اگر هم احساس نیاز به شست‌وشو دارید، از دهان‌شویه استفاده کنید، نه آب ساده.

