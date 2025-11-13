قدردانی پزشکیان از استاندار خوزستان در حادثه خودسوزی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان در روز چهارشنبه ۲۱ آبان، محسن حاجی‌میرزایی در این تماس گفت: رئیس‌ جمهوری از پیگیری‌های صورت‌گرفته از ابتدای این حادثه شامل حضور استاندار در بیمارستان و در کنار خانواده متوفی، تفقد از آنان، پیگیری درمان مرحوم احمد بالدی و سپس مدیریت فضای استان به سمت آرامش و همچنین برخورد با مسببین و خاطیان این حادثه و همچنین همراهی با خانواده مرحوم در امر تدفین تقدیر به عمل آورد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این تماس خاطرنشان کرد: رئیس‌ جمهوری در این ارتباط تصریح داشته‌اند که استاندار خوزستان از این آزمون سربلند بیرون آمد.

گفتنی است، در پی این حادثه، امروز رضا امینی شهردار اهواز از سمت خود کناره‌گیری کرد. همچنین معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه ۳، معاون شهرداری منطقه ۳ و مسئول اجرائیات شهرداری اهواز از سمت خود برکنار شدند.