سینا مهراد بالاخره داماد شد + عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0633\u06cc\u0646\u0627 \u0645\u0647\u0631\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0634\u0647\u0627\u0628 \u0628\u0686\u0647 \u06a9\u0641 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0648\u0646 \u0628\u0648\u062f \u2026\u06a9\u0641 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0648\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0634\u062f ... \u06a9\u0641 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0648\u0646 \u062c\u0646\u06af\u06cc\u062f ... \u06a9\u0641 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0648\u0646 \u0639\u0627\u0634\u0642 \u0634\u062f \u0648 \u06a9\u0641 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0648\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0631\u0641\u062a.\n