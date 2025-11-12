صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان

به گزارش تابناک، نمایندگان ایران در روز پنجم بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در رشتههای کاراته، وزنه برداری، شنا و تنیسرویمیز صاحب مدال شدند.
آتوسا گلشادنژاد در کاراته به مدال طلا رسید.
هومر عباسی در شنا، علیرضا نصیری در وزنهبرداری و مرتضی نعمتی و صالح اباذری در کاراته به مدال نقره رسیدند.
رضا حسنپور در وزنهبرداری صاحب دو مدال برنز شد. تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران هم به مدال برنز رسید.
اکنون ایران با ۷ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز در رده پنجم جدول مدالی قرار دارد.
این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد و ایران در دومین روز این بازیها وارد جدول مدالی شد و در رده دهم قرار داشت.
البته هنوز مدال برنز تنیس روی میز مردان اضافه نشده است.
اسامی مدالآوران ایران به شرح زیر است:
طلا
سامیار عبدلی در شنا
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
فاطمه صادقی در کاراته
مهسا بهشتی در وزنهبرداری
سارا بهمنیار در کاراته
تیم ملی فوتسال مردان
آتوسا گلشادنژاد در کاراته
نقره
تیم ملی تنیس روی میز مردان
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
علیرضا معینی در وزنهبرداری
علیرضا نصیری در وزنهبرداری
هومر عباسی در شنا
مرتضی نعمتی در کاراته
صالح اباذری در کاراته
برنز
دانیال شه بخش در بوکس
تیم ملی شنا ۴ در ۲۰۰ متر
مریم بربط در جودو
تیم ملی تنیس روی میز
ریحانه کریمی در وزنهبرداری
ریحانه کریمی در وزنهبرداری
محمدمهدی غلامی در شنا
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
ایلیا صالحیپور در وزنهبرداری
علیرضا معینی در وزنهبرداری
زهرا آلما حسینی در وزنهبرداری
مهسا بهشتی در وزنهبرداری
مهسا بهشتی در وزنهبرداری
محمد قاسمی در شنا
رضا حسنپور در وزنهبرداری
رضا حسنپور در وزنهبرداری
تیم دوبل تنیس روی میز مردان