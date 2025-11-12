به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، وصال روحانی، مترجم نویسنده و روزنامهنگار حوزههای ورزش و سینما که نزد ورزشینویسان به کار بی وقفه و همیشگی مشهور بود، به دلیل عوارض پس از یک عمل جراحی دار فانی را وداع گفته است.
روحانی سالیان طولانی در رسانههای مختلفی از جمله روزنامههای مربوط به موسسه ایران، دنیای ورزش، روزنامه شرق و مجلات سینمایی کار میکرد و از او آثار بسیار زیادی به چاپ رسیده است.
آقا وصال که سالیان طولانی و به خصوص در دوره رونق هفتهنامههای ورزشی منتشر شده در روزهای شنبه، یک تنه بار تحریریه را به دوش میکشید، با درگذشت خود خانواده و اعضای خانواده مطبوعات ورزشی را داغدار کرد.