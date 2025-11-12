میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۲ آبان

قیمت طلا و سکه در پنجمین روز هفته همزمان با رشد قیمت دلار و اونس جهانی طلا برای دومین روز متوالی در روند صعودی قرار گرفت. تحلیلگران معتقدند مسیر افزایشی بازار طلا در صورت صعود قیمت دلار می‌تواند ادامه یابد، اما هر عقب‌نشینی در عرضه ارز احتمال اصلاح قیمت در بازار فلز زرد را بالا می‌برد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۰۸
| |
1236 بازدید

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۲ آبان

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ با رشد محسوس بازگشایی شد. طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۱ میلیون تومانی پیش‌روی کرد و سکه امامی نیز به سطح ۱۱۷ میلیون تومان رسید. اونس جهانی طلا نیز در مدار افزایشی قرار گرفت. در این میان، دلار با عبور از کانال ۱۱۲ هزار تومان موج جدیدی از فشار بر بازار طلا ایجاد کرد. گفتنی است اونس جهانی طلا نیز با رشد نزدیک به ۱۰ دلاری با رقم ۴۱۳۶ دلاری در حال معامله است.

معامله‌گران بازار طلا معتقدند شوک صعود قیمت دلار به کانال ۱۱۲ هزار تومانی بازار فلز زرد را با جهش‌های میلیونی همراه کرده است. گفتنی است حباب سکه خلاف روند صعودی قیمت کاهشی شد و حکایت از افت تقاضا در بازار داشت.

پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر دلار در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی ثبات داشته باشد، انتظار می‌رود طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان کند و سکه امامی در بازه ۱۱۶ تا ۱۱۸ میلیون تومان قرار گیرد؛ اما در صورت حرکت افزایشی دلار یا شکستن مقاومت اونس جهانی، سکه امامی می‌تواند تا حدود ۱۱۹ میلیون تومان برسد و طلای ۱۸ عیار به سمت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حرکت کند.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند اگر عرضه طلا تقویت شود یا دلار تثبیت گردد، امکان دارد طلای ۱۸ عیار تا حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کند و سکه امامی تا حدود ۱۱۵ میلیون تومان سقوط نماید. در نهایت، جهت حرکت بازار طلا و سکه در روز پنجشنبه در گرو رفتار دلار، اونس جهانی طلا و میزان عرضه داخلی خواهد بود.

نقره ۶ هزار تومان صعود کرد

گفتنی است اونس جهانی نقره در لحظه نگارش این گزارش روی رقم ۵۱ دلار و ۸۳ سنتی در حال معامله است و افزایش ۷۱ سنتی دارد. هر گرم نقره ۹۹۹ روی رقم ۲۱۴ هزار و ۴۹۰ تومانی ایستاده است و افزایش ۶ هزار و ۶۰ تومانی دارد.

سکه بهار ۱۱۱ میلیون تومان شد

قیمت سکه امامی روز چهارشنبه با رشد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۵۱۰ هزار تومانی معامله شد. سکه‌ بهار آزادی با رشد دو میلیون و ۱۹۵ هزار تومانی روی رقم ۱۱۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومانی ایستاد.
گفتنی است نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۶۰ هزار تومانی و ربع سکه با افزایش ۸۷۰ هزار تومانی به ترتیب با رقم ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و ۳۵ میلیون ۲۵۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی با رقم ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی معامله شد و رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشت.

مثقال طلا ۴۸ میلیونی شد

هر مثقال طلای ۱۸ عیار با افزایش یک میلیون و ۵۵ هزار تومانی با رقم ۴۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۶۸ هزار تومانی در محدوده ۱۱ میلیون و ۲۷۶ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۱ میلیون ۱۲۶ هزار تومانی معامله شد.

حباب سکه کاهشی شد

حباب سکه در پنجمین روز هفته در تمام قطعات کاهش داشت. حباب سکه امامی یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۷۴۲ هزار تومان، ربع سکه ۹ هزار تومان رشد داشت و سکه گرمی ۲۳۲ هزار تومان کاهش داشت.

