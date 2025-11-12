میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر مهم در مورد پیامک جنگی در روز جمعه

اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در برخی نقاط منتخب کشور برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۰۴
| |
822 بازدید
خبر مهم در مورد پیامک جنگی در روز جمعه

به گزراش تابناک، «رزمایش هشدار عمومی از طریق تلفن همراه جمعه برگزار می‌شود»، این را سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد. 

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره برگزاری این رزمایش اعلام کرد که در راستای اجرای مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور در زمینه‌ ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی کشور و در ادامه‌ رزمایش‌های برگزارشده به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل در آبان‌ماه، رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در برخی نقاط منتخب کشور برگزار خواهد شد.

این رزمایش از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور ارزیابی میزان آماده‌به‌کاری و قابلیت‌های فنی سامانه‌ی ارسال پیام اضطراری (Cell Broadcasting) اپراتور همراه اول و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود. 

سامانه‌ ارسال پیام اضطراری از طریق شبکه‌ تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدید‌ها یا مخاطره‌های طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان، می‌تواند به‌صورت هدفمند هشدار‌های لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا نماید.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه و در بازه‌ی زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح، برای برخی از مشترکین اپراتور همراه اول در نقاط منتخب کشور، پیام هشداری بر روی تلفن همراه ظاهر خواهد شد.

تأکید می‌شود: این هشدار صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچ‌گونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمی‌کند.

شکل و ظاهر پیام هشدار ممکن است بسته به نوع گوشی تلفن همراه متفاوت باشد، اما به‌طور معمول شامل متن کوتاهی مبنی بر اعلام رزمایش، همراه با صدا، لرزش و نمایش نماد هشدار بر روی صفحه‌ تلفن همراه خواهد بود. نوع این پیام هشدار با پیامک متداول، متفاوت است.

مشترکین محترم پس از دریافت پیام هشدار نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارند و پیام پس از مدت کوتاهی به‌صورت خودکار پایان می‌یابد.

در صورتی که هر یک از مشترکین این پیام هشدار را دریافت نکرده باشند، نیز نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست؛ چرا که این موضوع می‌تواند به دلیل عدم قرارگیری در مناطق منتخب رزمایش یا محدودیت فنی سامانه در ارسال پیام به آن منطقه باشد که کارشناسان فنی در حین برگزاری رزمایش آن را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

در پایان، سازمان پدافند غیرعامل کشور از همکاری و همراهی صمیمانه‌ مردم شریف در اجرای این رزمایش ملی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و در خواست می‌کند مردم عزیز اخبار و اطلاعات مربوط به این رزمایش را صرفا از رسانه‌های رسمی و معتبر به ویژه رسانه ملی پیگیری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پدافند غیرعامل ارسال پیامک پیامک هشدار رزمایش شرایط اضطراری
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام میزان آلودگی هسته‌ای پس از حملات اسرائیل و آمریکا
اظهارات باورنکردنی سردار درباره ترور فرماندهان ایران
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
اظهارات عجیب درباره پناهگاه‌ها در مقابل حمله اسرائیل
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سرلشکر موسوی: تهدیدات سایبری جدی‌تر از قبل‌اند
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شد
هدف آخرین موشک ایران کجا بود؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZM
tabnak.ir/005cZM