معاون جدید پزشکیان منصوب شد

با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در اقدامی مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوان و متخصص در مدیریت کلان کشور، «اسماعیل سقاب اصفهانی» با حکم رئیس جمهور، به سمت معاون رئیس جمهور و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایران منصوب شد.

این تصمیم، علاوه بر جنبه‌های مدیریتی، در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز انجام شده است.

بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است به منظور ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، ظرفیت‌های سازمان ملی بهینه سازی ایران را تقویت کند.

ماموریت اصلی سازمان تحت رهبری جدید، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت راهبردی این حوزه حیاتی خواهد بود.