قدوس غایب بزرگ تمرین تیم ملی فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملی پوشان ایران امشب آخرین جلسه تمرینی خود را برای دیدار دوستانه برابر کیپورد برگزار کردند؛ تمرینی که در هوای مطبوع ٢۴ درجهای در زمین تمرین باشگاه العین برگزار شد.
در این تمرین سامان قدوس به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا غایب بود و تیم ملی با ٢۴ بازیکن به تمرین پرداخت.
در این تمرین تاکتیکی شاداب و جدی، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی بارها به شاگردانش وظایفشان را یادآوری کرد.
در بازی درون تیمی که در فضایی جدی و رقابتی برگزار شد، سرمربی تیم ملی بر بازی تکضرب و سرعتی تاکید داشت.
در پایان تمرین ٩٠ دقیقهای امشب، بازیکنان تیم ملی تمرین پنالتی کردند.
محمد عمری امروز جدا از سایر بازیکنان زیر نظر علیرضا شهاب فیزیوتراپ تیم ملی به تمرین پرداخت.
تیم ملی فردا شب از ساعت ١٩:٣٠ در نخستین دیدار خود در تورنمنت العین به مصاف تیم ملی کیپورد، یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی ٢٠٢۶ میرود.