آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر

به گزارش تابناک، آتوسا گلشادنژاد، کاراتهکای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد. وی در فینال این رقابتها مقابل «وفا محجوب» از تونس قرار گرفت و با امتیاز ۸ بر ۴ این حریف را شکست داد.
آتوسا گلشاد نژاد با این مدال سومین طلایی کاراته کاها و هفتمین طلای کاروان ایران را کسب کرد.
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد.
عباسی در شنای ۵۰ متر کرال پشت نقره گرفت
در ادامه رقابتها، فینال مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۸ در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در فینال شنای ۵۰ متر کرال پشت مردان، هومر عباسی از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۲۵.۷۸ ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.