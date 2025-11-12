میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر

گلشادنژاد پس از شکست حریفی از تونس به مدال طلا رسید.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۸۹
| |
441 بازدید

آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر

به گزارش تابناک، آتوسا گلشادنژاد، کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشور‌های اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد. وی در فینال این رقابت‌ها مقابل «وفا محجوب» از تونس قرار گرفت و با امتیاز ۸ بر ۴ این حریف را شکست داد.

آتوسا گلشاد نژاد با این مدال سومین طلایی کاراته کا‌ها و هفتمین طلای کاروان ایران را کسب کرد.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد.

عباسی در شنای ۵۰ متر کرال پشت نقره گرفت

در ادامه رقابت‌ها، فینال مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۸ در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد. 

در فینال شنای ۵۰ متر کرال پشت مردان، هومر عباسی از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۲۵.۷۸ ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت.

سرمربیگری این تیم به‌عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری تیم را به‌عهده دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی کاراته مسابقات بانوان مدال طلا آتوسا گلشادنژاد
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنده از عربستان| شب پر مدال کاروان ایران؛ از کاراته طلایی تا مدال جدید در شنا
قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید
قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران
برنز «مهسا بهشتی» در حرکت یک‌ضرب
دو مدال برنز برای ملی‌پوش وزنه برداری بانوان
فاطمه صادقی در کاتای انفرادی طلایی شد 
دومین طلای کاروان ایران ضرب شد
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
ایران و ازبکستان ذخیره میزبانی مالزی شدند
سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد
دومین نماینده بوکس بانوان ایران ناکام ماند
طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZ7
tabnak.ir/005cZ7