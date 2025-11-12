میلی صفحه خبر لوگو بالا
برج جهان کودک به سهامداران بانک آینده می‌رسد

در فرآیند انحلال بانک آینده، برج معروف جهان کودک به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد؛ اقدامی که با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران و ساماندهی دارایی‌های بانک انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۸۴
| |
414 بازدید
برج جهان کودک به سهامداران بانک آینده می‌رسد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، طبق اعلام منبع آگاه، برج معروف جهان کودک که بابک زنجانی مدعی مالکیت آن (تحت نام برج دات وان) است، طبق گفته یک منبع آگاه، در واقع متعلق به علی انصاری، مالک بانک آینده، می‌باشد. این برج قرار است در فرآیند انحلال بانک آینده، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شود.

برج جهان کودک در ابتدا به ازای مبلغی مشخص توسط علی انصاری در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، اما زنجانی تا به امروز نتوانسته است مبلغ قرارداد را پرداخت کند. بر اساس آخرین بررسی‌ها از اموال انصاری، این برج نیز مانند سایر دارایی‌ها، در جریان فرآیند انحلال بانک آینده، جهت تسویه بدهی‌ها تحت مالکیت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار خواهد گرفت.

بدهی بانک آینده به بانک مرکزی تقریباً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) و بدهی آن به سپرده‌گذاران حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) است. علاوه بر این، آخرین آمار اضافه برداشت این بانک حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که با احتساب وجه التزام (جریمه تأخیر)، مجموع کل این ارقام به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد.

تصمیم بر این است که بدهی اعلام‌شده با دارایی‌های علی انصاری تهاتر (تسویه) شود. یکی از این دارایی‌ها، برج معروف جهان کودک است که در همین راستا به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌شود. لازم به ذکر است که رئیس هیئت امنای این صندوق، رئیس کل بانک مرکزی است.

بانک آینده انحلال پرداخت بدهی سهامداران برج جهان کودک صندوق ضمانت سپرده ها علی انصاری ابربدهکار بانکی
