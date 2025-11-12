بیانیه استقلال در پاسخ به بیانیه امروز صبح پرسپولیس

به گزارش تابناک، باشگاه استقلال در پاسخ به پرسپولیس و حواشی پیش آمده پس از انتشار ویدیوی شعار توهین آمیز در کانال رسمی باشگاه پرسپولیس، بیانیه ای به شرح ذیل منتشر کرد:
«فوتبال برای ما تنها میدان رقابت نیست؛ آینهای است از روح جمعی و فرهنگ دیرپای این سرزمین.
در غوغای بازی، ما در جستوجوی معنایی ژرفتر از برد و باختایم؛ همان جایی که حرمت انسان، آرامش خانواده و نجابت رفتار، جان ورزش را معنا میبخشد.
استقلال، فرزند اصالت و حافظ منش ایرانی است؛ نسلی که آموخته است در میدان نبرد، جوانمردی را پاس بدارد و در اوج هیجان، ادب و احترام را فراموش نکند.
ما باور داریم قدرت حقیقی نه در فریاد، که در وقار است؛ نه در خشونت، که در احترام.
از همهی آنان که دل در گرو این بازی و این وطن دارند، میخواهیم که به یاد آورند:
فوتبال، زبان دوستی است؛ نه مرز جدایی.
با امید به روزی که ورزش ما، خانهی آرامش خانوادهها و پژواک فرهنگ ایرانی باشد.»