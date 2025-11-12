میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه استقلال در پاسخ به بیانیه امروز صبح پرسپولیس

باشگاه استقلال در پاسداشت اخلاق، خانواده و فرهنگ ایرانی بیانیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۷۵
| |
527 بازدید
بیانیه استقلال در پاسخ به بیانیه امروز صبح پرسپولیس

به گزارش تابناک، باشگاه استقلال در پاسخ به پرسپولیس و حواشی پیش آمده پس از انتشار ویدیوی شعار توهین آمیز در کانال رسمی باشگاه پرسپولیس، بیانیه ای به شرح ذیل منتشر کرد:

«فوتبال برای ما تنها میدان رقابت نیست؛ آینه‌ای است از روح جمعی و فرهنگ دیرپای این سرزمین.

در غوغای بازی، ما در جست‌وجوی معنایی ژرف‌تر از برد و باخت‌ایم؛ همان جایی که حرمت انسان، آرامش خانواده و نجابت رفتار، جان ورزش را معنا می‌بخشد.

استقلال، فرزند اصالت و حافظ منش ایرانی است؛ نسلی که آموخته است در میدان نبرد، جوانمردی را پاس بدارد و در اوج هیجان، ادب و احترام را فراموش نکند.

ما باور داریم قدرت حقیقی نه در فریاد، که در وقار است؛ نه در خشونت، که در احترام.
از همه‌ی آنان که دل در گرو این بازی و این وطن دارند، می‌خواهیم که به یاد آورند:
فوتبال، زبان دوستی است؛ نه مرز جدایی.

با امید به روزی که ورزش ما، خانه‌ی آرامش خانواده‌ها و پژواک فرهنگ ایرانی باشد.»

 

استقلال بیانیه هواداران پرسپولیس
