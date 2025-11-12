میلی صفحه خبر لوگو بالا
دکتر لاریجانی زیرآب طب اسلامی را زد /فیلم

کنگره ملی طب ایرانی امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران، با ابراز تردید درباره طب اسلامی همراه بود.
دکتر لاریجانی زیرآب طب اسلامی را زد /فیلم

عضو فرهنگستان علوم پزشکی در اظهاراتی به ابراز تردید درباره طب اسلامی و آنچه که بدین نام مشهور است پرداخت.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک دکتر باقر لاریجانی به عنوان یکی از سخنران کنگره ملی طب ایرانی، گفت: باید در برابر آنچه که به عنوان طب دینی مشهور است با احتیاط گام برداریم.

دکتر لاریجانی زیرآب طب اسلامی را زد /فیلم

وی افزود: بسیاری از علمای برجسته، روایات طب دینی را نیاز به تفسیر دانسته‌اند و عمدتاً هم مبتنی بر شرایط بیماری افراد خاص در آن زمان و یا شرایط سرزمین حجاز انجام شده است.

باقر لاریجانی از پزشکان سرشناس کشور و داماد آیت الله حسن‌زاده آملی است.

اظهارات باقر لاریجانی را در ویدیوی زیر می‌توانید تماشا کنید و بشنوید.

