دکتر لاریجانی زیرآب طب اسلامی را زد /فیلم

عضو فرهنگستان علوم پزشکی در اظهاراتی به ابراز تردید درباره طب اسلامی و آنچه که بدین نام مشهور است پرداخت.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک دکتر باقر لاریجانی به عنوان یکی از سخنران کنگره ملی طب ایرانی، گفت: باید در برابر آنچه که به عنوان طب دینی مشهور است با احتیاط گام برداریم.

وی افزود: بسیاری از علمای برجسته، روایات طب دینی را نیاز به تفسیر دانسته‌اند و عمدتاً هم مبتنی بر شرایط بیماری افراد خاص در آن زمان و یا شرایط سرزمین حجاز انجام شده است.

باقر لاریجانی از پزشکان سرشناس کشور و داماد آیت الله حسن‌زاده آملی است.

