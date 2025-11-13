آش بادمجان ملایری؛ آش لذیذ و دلچسب

به گزارش تابناک؛ آش یکی از غذاهای محبوب و سنتی ایرانی است. آشها انواع متنوعی دارند که در نقاط مختلف کشور با روشهای متفاوتی تهیه میشوند. آش غذایی پرطرفدار است که به خاطر داشتن مواد مغذی یک وعده غذایی کامل محسوب میشود.
آش بادمجان یکی از انواع آشهای متنوع ایرانی است. بادمجان از ترکیبات اصلی این آش است که سرشار از ویتامین، کلسیم، فسفر، فیبر، پتاسیم است و خاصیت ضد سرطانی دارد؛ همچنین برای قلب بسیار مفید است. بادمجان در کنار حبوبات و کشک طعم خاص و بینظیری در این آش ایجاد میکند و برای کسانی که به خوردن بادمجان علاقه دارند، گزینه بسیار مناسبی است. آش بادمجان ملایری نوعی آش محلی و اصیل بسیار خوشمزه است که اگر یکبار آن را امتحان کنید، طرفدار پروپا قرص آن خواهید شد، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه آش بادمجان ملایری همراه ما باشید.
مواد لازم برای تهیه آش بادمجان ملایری
بادمجان بزرگ: ۳ عدد
کشک: ۷ قاشق غذاخوری
نخود آشی: ۱۰۰ گرم
عدس: ۹۰ گرم
برنج نیمدانه: نصف پیمانه
سیر: ۴ حبه
پیاز متوسط: ۶ عدد
نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به میزان لازم
نعناع داغ: به میزان لازم
روغن: به میزان لازم
طرز تهیه آش بادمجان ملایری
برای درست کردن این آش بهتر است از شب قبل نخود و برنج نیمدانه را به صورت جداگانه خیس کنید.
بعد از اینکه حبوبات خیس خورد، نخود را به صورت جداگانه و عدس و برنج نیمدانه را با هم بپزید.
دو عدد پیاز را خرد کنید و همراه با کمی روغن داخل قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز قرار بدهید تا پیاز کم کم نرم و طلایی شود.
حالا سیر رنده شده را اضافه کنید و مقداری زردچوبه، نمک و فلفل روی سیر و پیاز بریزید.
در مرحله بعد بادمجانها را که از قبل پوست گرفته و به صورت مکعبی خرد کردهاید، به پیازداغ و سیرداغ اضافه کنید و حرارت را کم کنید تا بادمجان با پیاز تفت بخورد و کم کم نرم شود.
بعد از اینکه بادمجان کاملا نرم شد، حبوبات پخته را به مواد بالا اضافه کنید و یک دقیقه تفت بدهید، سپس کشک را که با دو لیوان آب جوش رقیق کردهاید به قابلمه آش اضافه کنید و هم بزنید.
حرارت را متوسط کنید تا آش کم کم بجوشد و جا بیفتد.
در آخر ۴ عدد پیاز را خرد و سرخ کنید و به آش آماده اضافه کنید و هم بزنید.
آش را داخل ظرف مناسب سرو بکشید و روی آش را با نعناع داغ و پیاز داغ تزیین کنید، نوش جان.
نکات مهم
ـ همانطور که میدانید بادمجان از سبزیجات مورد علاقه ما ایرانیهاست که در بسیاری از غذاها از آن استفاده میکنیم. هنگام خرید بادمجان سعی کنید از بادمجانهای چین اول استفاده کنید؛ چون بادمجانهای چین دوم و سوم معمولاً پر تخم و تلخ هستند. حواستان باشد که بادمجان زخمی نباشد. هنگام خرید بادمجان توجه کنید که کلاهک بادمجان هرچه کشیدهتر باشد، نشان از شیرین بودن آن است.
ـ پیاز داغ عطر و طعم بسیار خوبی به آش میدهد؛ اما نکته مهم این است که پیاز داغ باید کاملاً ریز و خشک باشد. برای داشتن یک پیاز داغ پودری و خشک پیاز را به صورت نازک برش بزنید؛ سپس در روغن فراوان که از قبل داغ شده است، سرخ کنید. به این نکته توجه داشته باشید که پیاز باید در روغن شناور باشد؛ بنابراین نباید حجم زیادی از پیاز را در یک مرحله اضافه کنید. بعد از اینکه پیاز سرخ شد، آن را روی توری قرار دهید تا روغن اضافی آن کاملاً گرفته شود. سپس روی سینی پهن کنید. دوباره که این فرآیند را انجام دادید، پیازهای جدیدی را که سرخ کردید، روی پیاز داغهای قبلی نریزید؛ چون باعث روغنی شدن قبلیها میشود. علاوهبر این باعث میشود که پیازها حالت خمیری پیدا کنند.
ـ کشک کالری بالایی دارد. اگر اضافه وزن دارید، در مصرف آن احتیاط کنید. از طرف دیگر کشکها درصدی نمک دارند؛ بنابراین در غذاهایی که از کشک استفاده میکنید، حتماً نمک را بعد از اضافه کردن کشک و چشیدن غذا اضافه کنید. به این نکته توجه داشته باشید که کشک خیلی زود فاسد میشود و مسمومیت ناشی از آن هم بسیار شدید است. حتماً از کشکهای بستهبندی شده و پاستوریزه استفاده کنید. البته کشکهای محلی بسیار خوشمزهتر هستند. اگر میخواهید از کشک محلی استفاده کنید، حتماً از جای مطمئن تهیه کنید. کشک با اینکه بسیار مغذی است؛ اما نفاخ و دیرهضم است. اگر جزء افرادی هستید که مشکلات گوارشی دارید، در مصرف آن احتیاط کنید. استفاده از نعناع خشک به همراه کشک به هضم آن کمک میکند.