موافقت وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u061b \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u06f4 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0628\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627\u06cc \u0631\u0636\u0627 \u0627\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u06a9\u0631\u062f.