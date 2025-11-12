تیم کارشناسی اعزامی از اداره‌کل آموزش و پرورش فارس پس از بررسی‌های خود تخلف مدیر مدرسه غیردولتی جهرم مبنی بر تخطی از قوانین اردویی دانش‌آموزان و جابه‌جایی آنها با یک دستگاه کامیون کانتینردار را محرز دانست.

موضوع تخلف این مدیر مدرسه غیردولتی ابتدا در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جهرم بررسی و جهت صدور رای نهایی به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس ارجاع شد.

به گزارش تابناک؛ در روز چهارشنبه ۲۱ آبان، این شورا نیز بر اساس مستندات پرونده، تخلفات احرازشده شامل استفاده از وسیله نقلیه غیرمجاز و غیرقانونی در فرآیند اردویی، ثبت اطلاعات نادرست در سامانه اردویی و عدم حضورمدیر به عنوان مدیر و سرپرست اردو در زمان و مکان اردو و... به استناد به بند «پ» ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، رأی به برکناری مدیر مدرسه از سمت خود را صادر کرد.